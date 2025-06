​Leo Páez i Rosa Van Doorn guanyen la Copa del Món Marathon Naturland Andorra 2025

Els corredors ho han donat tot a Naturland (Ocisport)

Dels 60 quilòmetres del recorregut de Naturland, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, la segona prova de la Copa del Món de Marathon Cross-Country HERO UCI 2025, destaca l’actuació del colombià Héctor Leonardo Páez León, que s’ha imposat a la competició a l’alemany Andreas Seewald i al belga Wout Alleman, aquest últim líder de la Copa del Món. A la categoria femenina, èxit de la neerlandesa Rosa Van Door sobre la sud-africana Sandra Mairhofer, que ha ocupat el lloc d’honor, i tercer graó del podi per a l’esportista de Namíbia Vera Looser.

La Copa del Món de Cross Country Marathon (XCM) s’ha traslladat als Pirineus, on aquest diumenge s’ha disputat la segona prova de la màxima competició XCM, organitzada a Naturland. A la cursa han participat més de 100 corredors procedents de més de 20 nacions, que han competit en un recorregut extremadament tècnic de 60 quilòmetres amb 1.984 metres de desnivell. A més de la tecnicitat del recorregut, també ha influit la resistència en una carrera a 2.000 metres d’altitud.​

En la prova masculina, la batalla s’ha desfermat des del principi, però al final el protagonista ha estat el veterà Héctor Leonardo Páez León. El colombià, ara domiciliat a Itàlia, ha signat l’èxit final amb un temps de 2.45:06.

«Avui m’he trobat molt bé i he pogut trepitjar els pedals al 100%, però haig de dir que també he gestionat la carrera amb una estratègia precisa de no forçar massa en el descens inicial per a no córrer riscos, i atacar en les pujades on sé que puc marcar la diferència», comentava Leo Páez a la seva arribada.

Darrere de Leo Páez arribava l’alemany AndreasSeewald, vigent campió mundial de l’equip SingerKTM Racing, que avui ha pujat al segon graó del podi, a 1’44”, mentre que en tercer lloc se situava el belga Wout Alleman del Buff Megamo Team.​

​Entre les dones victòria per a la neerlandesa Rosa Van Doorn del Buff Megamo Team que ha aturat el cronòmetre de la carrera d’Andorra en el temps de 3.24:41.”Estic una mica sorpresa per la victòria d’avui, perquè hem competit a dos mil metres d’altitud i no sabia com podria reaccionar el meu cos”, ha comentat la guanyadora de Naturland-Andorra 2025, “i haig de dir que ho he donat tot, i això em fa encara més feliç”.​

Per darrere de Van Doorn ha arribat Sandra Mayrhofer amb un retard de 3’23” i més enrere quedava l’esportista de Namíbia Vera Looser amb un temps final de 3.29:06. Cal destacar la internacionalitat de la classificació final, amb 9 nacions en les deu primeres posicions; entre els homes, la proporció és de 6 sobre 10.

Després de dues curses, Wout Alleman i Rosa Van Doorn segueixen al capdavant de les seves respectives classificacions generals de la Copa del Món.

La cursa s’ha emmarcat dins del Bike Xou Naturland, que també ha ofert les curses de l’SCOTT Marathon BTT. La distància XCM ha tingut de guanyadores a Maxime Croket i Lorelei Torres; mentre que la distància XCP ha tingut de guanyador a Joel Cruz.





TOTS ELS RESULTATS