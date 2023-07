L’economia circular arriba sí o sí a la restauració

Una infografia que representa l’economia circular (arxiu)

El Govern ha iniciat una campanya d’informació i sensibilització dirigida als establiments del sector de la restauració, declarat com a productor singular de residus, per a garantir el compliment de la Llei 25/2022, del 30 de juny, d’economia circular (LEC).

L’objectiu principal és informar els establiments sobre les noves obligacions que es deriven de la LEC, com ara l’obligatorietat de donar aigua de l’aixeta gratuïtament o que els consumidors puguin endur-se a casa la beguda o aliments emplatats que no hagin consumit. A més, s’aprofitarà per a revisar altres aspectes ambientals, com el seguiment correcte de la recollida selectiva, segons marca el Decret relatiu a la declaració del sector de l’hoteleria com a productor singular de residus d’envasos, de vidre, de cartó i d’olis vegetals usats, i si disposen de separadors de greixos, si escau.

D’aquesta manera, els inspectors del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat faran unes primeres visites informatives, a partir del 5 de juliol, a tots els establiments de restauració del país. Cal recordar que el Govern, just després de l’entrada en vigor de la Llei d’economia circular, va enviar al teixit empresarial una carta informativa sobre els deures i obligacions que tenien els diferents sectors econòmics envers aquesta nova llei. En el marc de l’actual campanya, se’ls facilitarà la informació relativa a les implicacions de la Llei d’economia circular disponible a la pàgina web de medi ambient.