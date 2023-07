Una alt càrrec de la UNESCO visitarà Andorra la setmana vinent

La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay (UNESCO.org)

La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, visitarà Andorra els propers 10 i 11 de juliol amb motiu de la celebració dels 30 anys de l’entrada d’Andorra a l’entitat. Durant la seva estada serà rebuda pel cap de Govern i diversos ministres, realitzarà sessions de treball i coneixerà sobre el terreny els projectes que vinculen Andorra amb la UNESCO.

Així doncs, podrà visitar la Vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO el 2004 atenent el valor paisatgístic. La preservació d’una vall major en la seva totalitat és un fet insòlit i l’únic cas que s’ha donat als Pirineus. També visitarà Ordino com a reserva de la biosfera des del 2020, un exemple de territori on és possible conviure amb la natura sense renunciar al benestar social. I encara a Ordino, la directora general de la UNESCO es desplaçarà fins a l’Art Camp i visitarà l’escultura de l’Arbre de la Pau de l’ambaixadora de bona voluntat de la UNESCO i padrina de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO, Hedva Ser.

El Govern tindrà l’ocasió d’explicar durant les sessions de treball tècniques els projectes reconeguts per la UNESCO, com les Falles de Sant Joan o el Ball de l’Ossa del Carnaval d’Encamp, declarats patrimoni immaterial de la humanitat. I alhora podrà exposar els projectes que volen optar al reconeixement de l’organisme, com la candidatura per a posar en relleu l’art de construir murs en pedra seca, o bé la candidatura conjunta d’Andorra amb Espanya i França: ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra’. Una proposta transnacional liderada per Andorra que vol explicar el territori a través de 12 monuments (10 andorrans més el castell de Foix i la catedral de la Seu d’Urgell).

Andorra es va adherir a l’ONU el 28 de juliol de 1993, i a la UNESCO el 20 d’octubre del mateix any. Per tant, enguany se celebra el 30è aniversari. Diversos directors generals de la UNESCO han visitat anteriorment el Principat al llarg d’aquestes tres dècades. L’última visita va ser el 2014 de l’antecessora d’Azoulay, la búlgara Irina Bokova, que va ser la directora general de la UNESCO entre 2009 i 2017.

Audrey Azoulay ocupa el càrrec des del 2017. És una alta funcionària i política francesa, que va exercir com consellera cultural del president François Hollande (2014-2016) i va ser ministra de Cultura i Comunicació del govern de Manuel Valls (2016-2017).