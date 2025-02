Laura Amorós serà a Andorra per a dirigir el Club de Natació Sincronitzada Serradells

Laura Amorós Romagosa (© Arxiu L. Amorós)

Els pròxims dilluns i dimarts -dies 24 i 25 de febrer-, la reconeguda entrenadora de natació artística Laura Amorós serà a Andorra per a dirigir els equips de competició del Club de Natació Artística Serradells. Amorós, amb més de 30 anys de trajectòria en el món de la natació artística, treballarà juntament amb la cap d’entrenadores, Estel Ferreras, i l’equip tècnic, en la preparació de les nedadores per a una temporada plena de reptes.

Laura Amorós, una figura destacada en la natació artística internacional, ha estat entrenadora en competicions de màxim nivell, com els Jocs Olímpics de Pequín 2008, on l’equip espanyol va aconseguir una històrica medalla de plata. Al llarg de la seva carrera, ha dirigit equips en clubs i federacions de renom i ha contribuït al desenvolupament d’aquest esport en països com Bèlgica, Portugal i Cuba.

La seva visita a Andorra és una oportunitat única per a aprendre de la seva metodologia de treball, centrada en l’excel·lència, el compromís i el desenvolupament integral de les esportistes.