S’obre la convocatòria dels premis literaris Homilies d’Organyà

Els premiats del concurs literari en l’edició de 2024 (CCAU)

Els Premis Literaris Homilies d’Organyà acaben d’obrir la convocatòria per a la presentació d’originals, que finalitzarà el pròxim 4 de maig. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dia 6 de setembre en el marc de la 29a edició de la Fira del Llibre del Pirineu que se celebra en aquesta localitat de l’Alt Urgell, on també es presentarà un llibre amb el conjunt de les obres guardonades.

La majoria de premis augmenten enguany la seva dotació. Així, el premi Mort, qui t’ha mort? de relat negre, dotat pel Govern d’Andorra, passa dels 1.500 als 1.800 euros i els premis Josep Grau i Colell de poesia, Alt Urgell de joves autors, Germans Espar i Tressens de relats viscuts i Lletres de Dones de relats curts augmenten la dotació de 700 a 800 euros.

Dels Premis Homilies d’Organyà també en formen part el premi Pirineu, de narració literària, convocat i dotat per l’Ajuntament d’Organyà, amb 2.500 euros de premi per a l’obra guanyadora i 1.400 euros per a la finalista, el premi Narieda de redacció infantil per a alumnes de primària de la Zona Escolar Rural (ZER) del mateix nom que comprèn les escoles públiques d’Organyà, Coll de Nargó i Peramola i finalment el premi Mossèn Albert Vives que atorga la delegació d’Òmnium Cultural a l’Alt Urgell. Es poden consultar les bases a la web de l’Ajuntament d’Organyà: www.organya.cat.