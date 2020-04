L’Associació d’Armats de la Seu d’Urgell ha proposat a les associacions i confraries de la ciutat que aquest divendres se surti als balcons de les cases i es toqui de forma conjunta el pas lent de la tradicional Processó de Divendres Sant, anul·lada a causa de la crisi sanitària pel coronavirus.

La iniciativa es durà terme de les 19.00 hores a les 19.15 hores, “per recordar a tota la població el sentit d’aquest dia tan especial”. El col·lectiu d’Armats insta tothom a participar en la proposta i finalitza la crida amb el missatge “Tots junts ens en sortirem”.

Tant la Parròquia de Sant Ot com l’Ajuntament de la Seu d’Urgell han donat suport a l’acció conjunta per rememorar aquesta manifestació popular, que s’ha consolidat com la més important de tot el Pirineu i com una de les més rellevants de tot Catalunya.

L’entitat urgellenca ja havia iniciat feia setmanes els assajos per a la processó, que es van haver de suspendre pel decret d’estat d’alarma.

Cal recordar que el Bisbat d’Urgell duu a terme els actes tradicionals de Setmana Santa a porta tancada, tot i que els emet per Internet. Avui, divendres Sant està prevista la retransmissió de l’acció litúrgica de la Passió del Senyor (17.00 hores) i l’acte i pregària davant del Crist de la Sang (20.00 hores).