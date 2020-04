Quantes vegades t’ha enxampat la menstruació per sorpresa? Ets de les que sempre tira d’exercici de memòria o de les que deixa per escrit l’inici del període? Ja que ens passem la vida connectades al telèfon mòbil, pendents de trucades, missatges i notificacions de xarxes que possiblement són intranscendents, podem fer-nos el favor de convertir l’smartphone en una eina útil per a cuidar-nos. En l’actualitat, existeixen una infinitat d’aplicacions disponibles per a fer-nos la vida més fàcil. Així que avui obrim aquest cicle de publicacions sobre «Cosmètica i benestar en el mòbil» amb les aplicacions per a controlar el cicle menstrual.

Els beneficis de controlar la regla

Ni posar una estrelleta en l’agenda, ni escrit en un bloc de notes. En moltes ocasions la regla ha aterrat en la meva vida en el moment més inesperat i gairebé sempre m’ha suposat una sorpresa. No obstant això, (i com per fi, he posat remei!) ara puc assegurar que NO ÉS L’ÒPTIM. Per què?

Sorpresa! Pot ser que la regla aterri el dia que hagis triat estrenar un conjunt, a poder ser blanc o en tonalitats clares (beneïda llei de Murphy!) i el sobresalt pot ser important… A mi m’agrada que el dia que em ve la menstruació m’enxampi còmoda i en peces grises o negres (qüestió de gustos). Però prefereixo triar jo, i no ella.

Presses i canvis de plans! Hi ha qui sempre té un compartiment en la bossa ple de tampons o compreses, però les que vivim una mica més al límit, hem de sortir corrent en qualsevol moment o començar a demanar-li a amigues i companyes que ens proporcionin una salvació. Potser és millor evitar-nos aquest moment d’alta tensió, fem que la vida sigui per si sola molt interessant.

Desconeixem el nostre cos! La nostra memòria ens juga males passades, així que, abans de posar-nos a improvisar davant el nostre/a professional de ginecologia sobre els símptomes del SPM (sistema premenstrual) i els propis dels dies de menstruació, prenguem bona nota d’això. D’aquesta forma podrem donar dades més fiables de la nostra salut íntima i del cicle menstrual, i rebre consells més adequats a les nostres necessitats.

I tu… vols companyia? Aquestes aplicacions són ideals per a les dones que estan buscant quedar-se embarassades (gràcies a la informació sobre els períodes d’ovulació i els dies més fèrtils), com per a aquelles que volen evitar un embaràs no desitjat. I és que la informació és poder.

Cinc aliades en forma d’app

Flo

Més de 115 milions de dones a tot el món són usuàries de Flo, una aplicació que et permet controlar el cicle mensual, la regla i l’embaràs, així com predir els dies fèrtils i d’ovulació. També ofereix la programació d’un recordatori de l’arribada del cicle menstrual i d’alarmes per a prendre anticonceptius i anotar estats d’ànim i símptomes. Disponible en versió gratuïta i premium. Disponible per a Android i IOS.

Clue

A través de dades científiques descobreix patrons per a controlar la menstruació, ovulació i els dies fèrtils en cada síndrome premenstrual. Aquest és el gran atractiu de Clue que destaquen els seus creadors, encara que no és l’única funcionalitat perquè també permet conèixer com afecta en profunditat el cicle a la nostra vida (cabell, energia, ànim….), i presenta la possibilitat de crear recordatoris. Disponible en versió gratuïta, però ofereix compres. Disponible per a Android i IOS.

Maya

Guanyadora del premi a les Aplicacions de Facebook (FbStart Apps) del 2017, Maya ens permet controlar els cicles menstruals d’una forma fàcil i inclouen gràfics de pes i temperatura. A més, com la resta d’aplicacions presentades pots fer constar dades relatives als símptomes o estats d’ànim durant la regla. Disponible en versió gratuïta i premium. Disponible per a Android i IOS.

Monthly Cycles

Monthly Cycles és una eina que et permet tenir tota la informació relativa al teu període i al SPM d’una forma fàcil i divertida. Inclou gràfiques detallades i notes per a realitzar senzills però ajustats informes perquè el teu metge pugui tenir la versió més ajustada de la teva salut. Disponible per a Android i IOS.

Calendario menstrual y ciclo

Amb rastreig d’ovulació, ‘Calendario menstrual y ciclo’ permet monitorar els períodes i ajuda a calcular el termini de fertilitat. A més, ofereix la possibilitat d’introduir dades i recordatoris per a tenir major control de visites i de la presa d’anticonceptives. Un dels punts que es posa en valor és la seguretat de les dades amb l’opció d’incloure una contrasenya d’accés. Disponible en versió gratuïta, però conté anuncis (ni compres addicionals, ni versions premium). Disponible per a Android i IOS.

Per bellezactiva.com