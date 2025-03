L’Andorra Freestyle Club torna dels Campionats de França de Vars amb bones sensacions

Henry O’Meara fent un salt (FAE)

L’Andorra Freestyle Club (AFC) ha disputat els passats dies, a Vars, la Copa de França i els Campionats de França de Freestyle. L’AFC va estar representat per Henry O’Meara, Loek van Oel i Edgar Llauradó i el club torna amb bones sensacions per a continuar sumant l’experiència de competir en proves de nivell.

La primera competició va ser el passat dia 3 de març amb la Copa de França d’slopestyle, tot i que O’Meara i van Oel no van acabar de puntuar. El segon dia de competició va ser el dia 4 als Campionats de França d’slopestyle on va anar una mica millor, tot i que no van acabar de planxar bé les rondes.

L’últim dia, ahir dijous, 6 de març, es va celebrar el Big Air dels Campionats de França. O’Meara va ser 16è, amb un doble 12 “molt pla i molt maco”, segons va informar Kilian Vidal Arajol, director tècnic de l’Andorra Freestyle Club, amb 72 punts, i amb la qual cosa es va quedar a tres llocs de passar a les finals. Així mateix, Oek van Oel va ser 34è i Edgar Llauradó 36è.

“Des del club estem molt contents amb els tres riders perquè veiem que s’està fent una bona feina. Estem arribant als objectius que teníem marcats i si continuem participant i competint així a aquest nivell de proves podrem arribar a crear un equip nacional que podria representar al país en la modalitat freestyle”, ha manifestat Vidal, que es mostra optimista pel futur dels esportistes del club, que continuen esforçant-se per a millorar a cada prova.