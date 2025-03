Comença la Copa Pirineus d’eslàlom i caiac cros, amb la primera prova a Pau i la segona a la Seu

Cartell de la Copa Pirineus 2025

Aquest cap de setmana comença la Copa Internacional Pirineus de Canoa Eslàlom, que organitzen conjuntament les ciutats de Pau i la Seu d’Urgell. La primera part de la competició es disputa, enguany, a l’Estadi d’Aigües Braves de la capital del Bearn, mentre que la segona i definitiva prova serà el cap de setmana vinent, els dies 15 i 16 de març, al Parc Olímpic del Segre. Novament hi seran presents un bon nombre de palistes que entrenen habitualment a la Seu, molts d’ells membres del club de la ciutat, el Cadí Canoë-Kayak. No hi mancarà la palista andorrana, Mònica Doria.

La competició de Pau començarà aquest dissabte al matí (8.30 h) amb les classificatòries d’eslàlom (C1 i K1), tant masculines com femenines, que continuaran fins a primera hora de la tarda, quan hi haurà les finals B de K1 (15.45 h), per als palistes que hagin quedat descartats per a la final principal. Diumenge al matí, hi haurà les finals B de caiac, mentre que a les 10 del matí serà quan començaran les finals principals. Per a acabar, al llarg del migdia i la tarda (des de quarts d’una) hi haurà la competició de caiac cros, que finalitzarà cap a les 5 de la tarda.

La Copa Pirineus està inclosa actualment al calendari de la Federació Internacional (ICF), per la qual cosa compta cada any amb la presència de palistes de diversos països, alguns dels quals han destacat als recents Jocs Olímpics. És el cas per exemple de Miquel Travé i Mònica Doria, que van representar el Cadí CK a París 2024 i hi van aconseguir sengles diplomes olímpics; en el cas de Doria, el primer de la història per al Comitè Olímpic Andorrà. La prova pirinenca arriba just després de la disputa del primer gran test de la temporada, l’Open d’Austràlia, en què la principal representant de l’equip andorrà es va penjar el bronze en caiac cros, mentre que en C1 masculí Travé va fer un 7è lloc.

Sobre aquest inici de temporada, aquesta setmana Mònica Doria ha explicat que la Copa Pirineus servirà també per a començar a preparar la Copa del Món, tenint en compte que enguany la primera prova també serà precisament al Parc del Segre, concretament els dies 6, 7 i 8 de juny. Tot i això, Doria ha avançat que el principal repte d’enguany seran els Campionats del Món, que es disputaran a l’octubre a Penrith (Austràlia), i per això valora positivament l’estada de dos mesos que ha fet aquest començament d’any en aquest mateix canal. La canoista del Cadí CK assenyala que aquest viatge ha estat, de fet, “el primer bloc de la pretemporada” i ha permès fer “un bloc d’entrenaments important” per a tornar a casa “amb molta informació” i havent fet “molta feina”.

Mònica Doria també ha manifestat que un dels principals reptes és mantenir la tensió competitiva, perquè “en any post olímpic tot baixa”. Per això, ja pensen en l’horitzó de ser als següents Jocs Olímpics, Los Angeles 2028, i d’arribar-hi amb més experiència, tot i que de moment l’objectiu més immediat és fer un bon paper a Penrith i estar el més a prop possible de la gran favorita, la bicampiona olímpica Jessica Fox, que a més en aquests Mundials 2025 competirà a casa.