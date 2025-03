16 ambaixadors acreditats a Andorra presenten les cartes credencials al copríncep Macron

El copríncep francès, Emmanuel Macron, adreçant-se als ambaixadors. Asseguda, primera per la dreta, la ministra, Imma Tor (SFGA)

El palau de l’Elisi, a París, ha estat aquest divendres l’escenari de la cerimònia de lliurament de les cartes credencials al copríncep francès, Emmanuel Macron, per part d’un total de 16 ambaixadors acreditats a Andorra. A l’acte també hi ha pres part la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor. Durant l’acte, el copríncep Macron ha encoratjat els diversos ambaixadors a impulsar la cooperació bilateral amb Andorra, alhora que ha mostrat el suport pels projectes internacionals i multilaterals del país, en particular l’Acord d’associació amb la UE.

Aquest matí de divendres han presentat credencials davant del copríncep francès els ambaixadors dels països següents: San Marino, Noruega, Moldàvia, Xile, Hondures, Itàlia, Iran, Regne Unit, Austràlia, Jordània, Uzbekistan, Corea del Sud, Gabon, Canadà, Perú i l’Aràbia Saudita. Andorra reafirma el seu compromís de continuar treballant per un multilateralisme més eficaç i integrador, enfortir els valors universals, garantir la protecció dels drets fonamentals i un futur més sostenible i segur.