L’Alt Urgell valora positivament la consulta sobre els Jocs Olímpics d’Hivern

L’Alt Urgell ha valorat positivament la consulta sobre els Jocs Olímpics d’Hivern del 2030, que es farà a finals de la primavera entre els veïns de l’Alt Pirineu i Aran. L’executiu català va anunciar divendres que promourà el procés participatiu, en el qual podrà votar la població major de 16 anys de l’Alt Urgell, la Cerdanya, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Val d’Aran, el que suposa prop de 63.000 persones.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, confia que en la Generalitat posi a l’abast de tothom tota la documentació sobre el projecte “perquè hi pugui haver un debat amb tots els arguments i perquè es pugui opinar amb tota la informació“. Viaplana agraeix que el compromís de fer un referèndum vinculant es faci realitat i especifica que “és lògic que el territori decideixi si vol o no un esdeveniment d’aquesta rellevància”.

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Martí Riera, ha recordat que tot el que es faci per a la vegueria serà “benvingut”, però ha qüestionat l’interès de la població: “No existeix una posició general clara, tot i que sí que hi ha sectors molt posicionats, com el de l’esquí o la restauració”. En aquest sentit, Riera s’ha mostrat escèptic amb el sondeig fet públic divendres sobre l’acceptació de la candidatura olímpica per part de 3 de cada 4 pirinencs. Així mateix, ha estat crític amb la manca d’inversions actual a l’Alt Pirineu i Aran. “Sempre sentim que cal fixar la gent al territori i guanyar serveis i infraestructures, però els pressupostos no responen a aquesta voluntat”, ha lamentat. I ha assegurat: “Costa molt que s’entengui les mancances que tenim”.

Bernat Lavaquiol, membre de la plataforma Stop JJOO, tampoc creu que l’enquesta presentada sobre els Jocs sigui representativa i la considera “una manipulació per condicionar l’opinió pública”. El col·lectiu denuncia alhora que les comarques del Ripollès i Berguedà, afectades per la cita olímpica, queden fora de la consulta “perquè són crítiques amb la celebració de l’esdeveniment”. Tanmateix, veu bé que ja hi hagi data per al referèndum reclamat a la Generalitat. Lavaquiol explica que el projecte hauria de caure “pel context d’emergència climàtica i perquè s’ha promogut amb manca de transparència”. També descarta el model econòmic que impulsa, “centrat en el turisme i amb feines precàries per als joves”. Finalment, Lavaquiol opina que la consulta pot ser “una oportunitat per centrar el debat polític i mediàtic al voltant del Pirineu i definir com el volem d’aquí a 20 anys, amb una diversificació de l’economia i una adaptació laboral i ambiental al canvi climàtic”.