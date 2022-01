Els candidats lliures al graduat en segona ensenyança podran fer la inscripció del 3 al 16 de febrer

La titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha informat al Consell de Ministres de la propera convocatòria d’exàmens oficials del graduat en segona ensenyança per a candidats lliures, que es farà al pròxim mes de març. Pot accedir a la convocatòria tota persona establerta legalment al país -andorrana o resident- i les persones andorranes no residents de més de 16 anys.

Els candidats han de fer la inscripció en el període comprès entre el 3 i el 16 de febrer del 2022, ambdós dies inclosos, al Servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern, al carrer Prat de la Creu, 62-64, d’Andorra la Vella. Els exàmens se celebraran entre el 8 i el 10 de març.

Tots els exàmens tindran lloc al Centre de Formació al Llarg de la Vida, situat a l’edifici de les Columnes, Avinguda Tarragona, 58, AD500 Andorra La Vella. Els candidats han d’arribar deu minuts abans de l’inici dels exàmens per comprovar-ne la identitat. El candidat ha de dur el passaport o el document oficial d’identitat per accedir al recinte on es fan els exàmens. El tribunal examinador pot sol·licitar al candidat que s’identifiqui en qualsevol moment dels exàmens. Els candidats han de seguir les normes establertes pel Govern per fer front a la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia de la SARS-CoV2.

El 30 de març del 2022, a partir de les 15.00 h, l’àrea encarregada dels exàmens oficials publica els resultats de tots els candidats amb la qualificació d’apte o no apte al web: www.educacio.ad i al tauler d’anuncis del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

El calendari d’exàmens queda establert de la manera següent: