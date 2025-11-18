L’Ajuntament de la Seu aprova el pagament de l’expropiació per la finca annexa als antics jutjats

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns el reconeixement del pagament d’una expropiació per la finca dels números 5 i 7 del carrer de l’Escorxador, al costat mateix de l’edifici dels antics jutjats. Aquesta adquisició forçosa forma part de la previsió del consistori de cedir tot aquest espai a la Generalitat de Catalunya perquè hi ubiqui serveis territorials de diferents departaments del Govern català a l’Alt Pirineu i Aran.
La indemnització als legítims hereus per l’expropiació ascendeix a 105.207 euros. La finca adquirida té una superfície útil d’uns 700 metres quadrats i es contempla que serveixi per a futures ampliacions del nou recinte administratiu. Fins ara l’immoble tenia la qualificació de residencial, però ara passarà a ser considerat com a equipament públic.
Aquests 700 m2 s’afegiran als 1.273 m2 de superfície útil de què disposa el palauet dels antics jutjats, repartits entre la planta baixa i les dues plantes superiors. Situat a la plaça del Pati Palau i al costat mateix del Palau Episcopal, es preveu que amb la reforma passarà a acollir la seu pirinenca del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, que inclou l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA). També albergarà les dependències territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i de la conselleria d’Interior i Seguretat Pública, a més de l’oficina del Comissionat per a les Relacions Interpirinenques, que forma part del Departament d’Unió Europea i Acció Exterior. Entre tots aquests serveis es preveu que l’edifici aculli uns 60 treballadors públics.
Noves oficines a la Seu, Puigcerdà i Tremp
El projecte el va presentar ara fa un mes el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, en el marc de la inauguració de la Fira de Sant Ermengol. Dalmau va destacar que la creació d’aquest recinte administratiu en ple centre històric de la Seu d’Urgell forma part d’un pla per a consolidar la reivindicada obertura de delegacions territorials a l’Alt Pirineu i Aran per part dels diferents departaments del Govern.
Aquest conjunt de mesures també inclou la reforma de l’antiga oficina de Turisme de Catalunya a Puigcerdà (a tocar de la carretera N-152), per a ubicar-hi les seus dels departaments d’Economia i Finances i d’Empresa i Treball, i la construcció d’un nou edifici al passeig de Pompeu Fabra de Tremp, amb uns 2.000 m2 de superfície útil, per a concentrar-hi les diverses seus territorials que la Generalitat ha ubicat a la capital del Pallars Jussà al llarg dels darrers anys. Actualment Tremp acull l’oficina de la Delegació del Govern a l’Alt Pirineu i Aran (càrrec que ostenta actualment l’alcaldessa d’aquesta ciutat, Sílvia Romero), a més de les delegacions dels departaments de Justícia, d’Igualtat i Feminisme, d’Educació i Formació Professional i de Salut, que ara estan repartits en diferents edificis del nucli urbà.
A més a més, la Generalitat preveu obrir tres Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC), una a cadascuna d’aquestes tres ciutats. La de la Seu d’Urgell tindrà 100 m2 i serà a la planta baixa de l’edifici annex del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, al passatge de l’Alsina, que és on actualment hi ha les delegacions dels departaments de Territori i d’Agricultura. La de Puigcerdà ocuparà una oficina de 52 m2, amb dos informadors, a l’actual edifici de Turisme que es preveu reformar. I la de Tremp disposarà de 300 m2 i set informadors, en un espai encara per definir.