La Generalitat crearà una borsa d’habitatge rural i donarà ajuts per a recuperar habitatges buits

El Govern de Catalunya ha aprovat, aquest dimarts, impulsar la creació de la Borsa d’habitatge rural, el servei de suport i tramitació urbanística i l’establiment d’ajuts per a la promoció i rehabilitació d’habitatge assequible i protegit als municipis rurals. Són tres actuacions que corresponen al desplegament de les mesures previstes a la Llei de l’Estatut de municipis rurals, amb l’objectiu d’incrementar l’oferta d’habitatge protegit per a revertir la pèrdua de població i afavorir l’arrelament.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya rep, així, un doble encàrrec:
- Posar en marxa la Borsa d’habitatge rural, en col·laboració amb els consells comarcals, per a connectar oferta i demanda d’habitatges en els municipis rurals.
- Establir una convocatòria d’ajuts anual destinada a la promoció de l’habitatge assequible i protegit de lloguer, mitjançant la rehabilitació d’habitatges buits i d’edificis públics en desús. Està adreçada a ajuntaments de municipis rurals, consells comarcals de les comarques rurals, entitats sense ànim de lucre i particulars.
Servei d’assistència tècnica de l’INCASÒL
D’altra banda, també s’ha aprovat la creació per part de l’INCASÒL d’un servei d’assistència tècnica per a donar suport a ajuntaments i consells comarcals en la tramitació i gestió del planejament urbanístic, així com per a promoure actuacions de recuperació dels nuclis antics en estat d’abandó o risc de despoblament.
El Govern català té el compromís ferm de preveure instruments de planejament, gestió i tramitació simplificada adaptats a les dimensions i capacitats dels municipis rurals en l’elaboració del Projecte de Llei de Territori.