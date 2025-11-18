L’Arxiu Nacional d’Andorra celebra 50 anys preservant la memòria col·lectiva amb una exposició fotogràfica única

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha inaugurat aquest dimarts, a la Sala d’Exposicions del Govern, l’exposició “Pioners 1884-1954. L’Andorra dels primers fotògrafs“, una mostra que commemora el 50è aniversari de la creació de l’Arxiu Nacional d’Andorra. L’exposició estarà oberta al públic fins al 7 de març de 2026 a la sala ubicada al Parc Central d’Andorra la Vella i anirà acompanyada d’activitats paral·leles per a aprofundir en la història i la memòria del país.
L’exposició ofereix un viatge visual per la història del país a través de 143 fotografies de finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX, signades per onze autors i nou fons fotogràfics diferents. Aquesta selecció, feta pel fotògraf Isidre Escorihuela i l’historiador Pau Chica, de l’Arxiu Nacional, permet redescobrir l’Andorra d’un altre temps i reconèixer, en la seva llum i en les seves ombres, el país que era i el que tot just començava a ser.
Durant l’acte inaugural, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que “els arxius són molt més que dipòsits de documents; són els llocs on resideix la memòria d’un país, d’una institució, d’una comunitat. Sense arxius, la nostra història quedaria fragmentada, la nostra identitat es diluiria”. Espot ha subratllat la importància de preservar la memòria no només com a mirada al passat, sinó com a garantia “perquè les generacions futures puguin comprendre d’on venim i cap a on anem”.
Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha remarcat que “la feina discreta i rigorosa de totes les persones que han format part de l’Arxiu Nacional ha estat, i continua sent, essencial per a garantir la preservació del nostre patrimoni documental”. Bonell ha afegit que la institució, al llarg de cinquanta anys, ha vetllat per a conservar i compartir el patrimoni documental del país, mantenint viva i accessible la història d’Andorra per a tothom.
A més, la mostra posa en valor la col·laboració entre el sector públic i privat, imprescindible per a preservar aquests fons fotogràfics, molts dels quals continuen custodiats pels seus propietaris en estreta col·laboració amb l’Arxiu Nacional i aquesta tasca conjunta garanteix la difusió i la pervivència de la memòria col·lectiva.