La xarxa de telefonia d’Andorra Telecom fa un pas endavant amb una renovació tecnològica

Felip Correas, expert en xarxes de telefonia mòbil i fixa (Andorra Telecom)

Felip Correas, expert en xarxes de telefonia mòbil i fixa d’Andorra Telecom, ha estat un dels ponents del prestigiós “CME Mobile User Group” organitzat pels operadors clients d’Ericsson i per la pròpia multinacional, especialitzada en telecomunicacions i tecnologia, on ha compartit davant d’operadors internacionals el projecte de migració de tota la infraestructura tècnica que suporta els serveis de telefonia de l’empresa cap a una nova plataforma tecnològica desenvolupada també per Ericsson.

Aquest projecte, que es troba en la seva fase final, ha comportat la migració de 32 equips que donen suport als serveis de telefonia mòbil i fixa. A hores d’ara, ja només queden tres equips per migrar, i es preveu completar les últimes intervencions en un termini de tres setmanes. Ha estat una operació tècnica d’alta complexitat amb impacte mínim per al client.

Des del passat març de 2024, l’equip tècnic ha executat 80 intervencions, amb una mitjana de dues per setmana. Tot i la magnitud de l’operació, la migració s’ha dut a terme sense incidències significatives per a la clientela. Les poques incidències puntuals que s’han detectat han estat resoltes de manera àgil.

Aquest èxit és fruit de l’alt nivell de redundància de la xarxa d’Andorra Telecom, que ha garantit la continuïtat del servei. “El client no ha percebut canvis, però internament havíem arribat a una situació en què havíem de recuperar serveis massa sovint. Ara podem assegurar la qualitat i l’estabilitat del servei que volem oferir com a operador nacional”, ha destacat Correas, una nova infraestructura per a garantir el futur de la connectivitat.

El motiu d’aquesta migració ha estat l’obsolescència de la infraestructura anterior, que limitava la capacitat de creixement i innovació. Amb la nova infraestructura, Andorra Telecom guanya estabilitat, escalabilitat i capacitat per a incorporar nous serveis, com les trucades per Wi-Fi (ja disponible per iPhone i en breu per Samsung, Xiaomi i Pixel) i missatgeria per IP, i fa un pas endavant cap a la virtualització total dels serveis.

Aquest projecte també deixa el terreny preparat per a futures fites com el desplegament d’una 5G més avançat previst per al 2027 i la implantació de sistemes “cloud native”.

La participació d’Andorra Telecom en aquest fòrum reforça la seva posició com a operador petit, però altament eficient i innovador. Davant d’operadors de grans dimensions, la veu d’Andorra Telecom ha estat reconeguda per la capacitat de gestió tècnica i la qualitat dels seus processos. “Cadascú amb les seves problemàtiques, però diu molt que com a operador petit puguem exposar un projecte com aquest en un fòrum internacional”, ha remarcat Correas.