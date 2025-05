A punt la 8a edició d’Art a Pinyó

Cartell anunciant la 8a edició d’Art a Pinyó

Diversos carrers del nucli urbà de la Seu d’Urgell seran l’escenari aquest dissabte vinent, 31 de maig, de la vuitena edició d’Art a Pinyó, una activitat que vol reivindicar conjuntament la cultura, l’art i el ciclisme. I és que la proposta consisteix en un recorregut en bicicleta amb diferents parades, en què els assistents poden gaudir d’actuacions proposades per l’associació del mateix nom, amb la implicació també de l’Ajuntament urgellenc.

Art a Pinyó començarà a les 5 de la tarda a l’Ateneu Alt Urgell, des d’on els participants es desplaçaran al Parc del Segre on tot seguit (17.20 h) hi haurà una lectura de poesia per part d’Anna Tobias. Més tard, a les 6, Paula Sánchez i Matilde Casin oferiran una actuació de dansa a la plaça del Camp del Codina.

Després es tornarà al centre històric, concretament a la Sala de Sant Domènec, on a 3/4 de 7 Àlex Reviriego farà una sessió d'”impro-música”. La següent parada serà al pati de l’Escola Pau Claris, on a 2/4 de 8 del vespre hi haurà un espectacle de circ amb Hotel Iocandi. I, per a acabar, a 2/4 de 9, hi haurà un concert al Parc del Valira a càrrec de Ferran Palau.

L’activitat compta amb la col·laboració de Turisme Seu, l’Ateneu Alt Urgell, Hotel Nice, La Lola, Crosta i Molla, El Refugi i el Taller Tartera.