La vida privada de Carmina Massot, de Gemma Lienas

Títol: La vida privada de Carmina Massot

Autor/a: Gemma Lienas

Pàgines: 300

Editorial: Univers

Sinopsi:

La Carmina es una dona gran, independent, amb caràcter, que estima la vida i viu com vol. Malgrat que es gran no pensa en la mort. Però el metge li comunica que te càncer i que li queda poc temps de vida. Que la poden ajudar i que, com que viu sola, la poden fins i tot ingressar si aquesta és la seva voluntat. La Carmina s’hi nega en rodó i a partir d’aquí farà front com podrà a les seves darreres setmanes de vida. I és aleshores, en el moment de posar en ordre papers, tirar trastos i fer testament, que pensa que podria deixar gravades -ja no té forces per escriure- les seves memòries per a les nebodes. La Carmina les vol sorprendre. No tenen ni idea del que amaga la joventut de la seva tieta. A partir d’aquí comença un seguit de records que gravarà i on deixarà constància d’un gran amor, uns records de joventut de postguerra amb la seva mare vídua i empresària (un personatge capital en la seva vida) i un retrat de la Barcelona de Porcioles. En definitiva, dibuixarà la vida d’una dona determinada a viure en plenitud i amb llibertat, tot i que amb discreció per allunyar-se de les murmuracions.

Font: lacasadellibro