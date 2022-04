Obertes les inscripcions per participar en el primer programa intensiu de formació tecnològica

El ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, a través del Centre de Formació al Llarg de la Vida i amb la col·laboració d’ACTINN –el clúster de les noves tecnologies i la innovació– posa en marxa el dia 23 de maig el primer ‘Bootcamp‘ de Desenvolupament web integral. L’objectiu del curs és formar persones en les habilitats digitals necessàries per donar suport a la transformació digital i a la innovació del sector empresarial de l’àmbit de les TIC.

‘Bootcamp‘ fa referència a un innovador mètode de formació mitjançant programes educatius de curta durada que permet una ràpida ocupabilitat. Constitueix un tipus de formació alternativa a les vies tradicionals per intentar reduir la bretxa entre l’oferta i la demanda laboral. Aquestes curtes formacions, doncs, traslladaran el concepte d’entrenament intensiu en tecnologies digitals.

El programa de desenvolupament web integral es realitzarà de manera intensiva durant 5 setmanes, del 23 de maig al 23 de juny, amb un format eminentment pràctic. Serà impartit per experts en tecnologies de la informació d’empreses associades al clúster ACTINN, les quals es comprometen al final del curs a contractar de forma temporal amb un contracte de prova entre el 40 i el 60% dels millors alumnes de la promoció que hagin superat amb èxit els exàmens i un projecte web.

El ‘Bootcamp‘ serà gratuït i s’impartirà a les aules del Centre de Formació al Llarg de la Vida. Hi poden accedir els majors de 16 anys i cal disposar d’uns coneixements mínims de llenguatge de programació. També hi haurà un seguit de places per a persones inscrites al Servei d’Ocupació i per a alumnes provinents del batxillerat professional en sistemes i xarxes.

Les inscripcions es poden fer a www.cflv.ad del 27 d’abril al 17 de maig del 2022.