La UEC de la Seu celebra la cloenda del curs

La sala de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acollit aquest matí de divendres l’acte de cloenda de celebració de fi de curs 2025-2026 de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), presidit per l’alcalde Joan Barrera, i la tinent d’alcalde Gemma Tó, i amb la presència dels alumnes i l’equip docent d’aquest recurs educatiu. En el transcurs de l’acte, els 2 alumnes de la UEC que enguany cursaven 4t curs i s’han graduat d’ESO han rebut un diploma per la seva graduació.
Durant la cloenda també s’ha projectat un vídeo-resum que ha recollit en imatges moltes de les activitats educatives programades al llarg d’aquest curs.