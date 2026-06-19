Tennis: Andorra supera San Marino i suma la segona victòria consecutiva. La selecció femenina cau davant Estònia

Andorra ha sumat aquest divendres la seva segona victòria consecutiva a la Davis Cup Europa Grup IV després d’imposar-se per 2-1 a San Marino. El combinat nacional ha confirmat la seva recuperació després de les dues derrotes inicials i arribarà a l’última jornada amb opcions de finalitzar en tercera posició. L’eliminatòria ha començat de la millor manera per als interessos andorrans gràcies a una actuació molt sòlida d’Èric Cervós. El tennista del Principat ha superat Leonardo Bartoletti per 6-3 i 6-0 en un partit dominat des del primer moment i ha avançat Andorra en el marcador.
El segon individual ha estat molt més igualat. Guillem Davasse ha signat un gran inici davant Filippo Tommesani i s’ha adjudicat el primer set al tie-break, però el jugador de San Marino ha reaccionat i ha acabat remuntant el partit per a forçar el punt decisiu en el dobles.
Amb l’eliminatòria empatada, Cervós i Davasse han tornat a la pista per a disputar el tercer partit de la jornada. La parella andorrana ha imposat el seu ritme davant Tommesani i Umberto Vannucci i s’ha acabat imposant per 6-1 i 6-4 per a certificar la victòria.
El capità, JeanBa Poux, ha destacat la resposta de l’equip després d’un inici complicat de competició. “Hem començat bastant malament, però l’equip ha reaccionat. Estem tornant a estar a prop de les places d’ascens amb un equip molt jove, que és l’aposta que fem des de fa anys”.
Tot i quedar sense opcions de promoció després de la victòria avui d’Armènia, Poux ha valorat positivament el nivell mostrat pel grup: “L’any passat ens vam quedar a un set de pujar i aquest any tornem a estar lluitant a la part alta. Som competitius i això és el que volem”.
Andorra tancarà la seva participació aquest dissabte davant Islàndia amb l’objectiu d’assegurar la tercera plaça final, un resultat que també podria tenir incidència en el rànquing i en futurs sorteigs de la competició.
Derrota del combinat femení
La selecció andorrana femenina de tennis ha tancat la fase de grups de la Billie Jean King Cup Europa Grup III amb una derrota per 2-1 davant Estònia. Igual que en la jornada inaugural contra Luxemburg, l’eliminatòria s’ha decidit en el partit de dobles després que els dos equips s’haguessin repartit els punts en els individuals. Laura Pichel ha obert la sèrie davant Elizaveta Anikina, que s’ha imposat per 6-0 i 6-1.
Tot seguit, Vicky Jiménez ha tornat a demostrar el seu gran nivell en aquesta competició i ha igualat l’enfrontament en superar Elena Malygina. L’estoniana s’ha retirat quan el marcador reflectia un 6-0 i 4-0 favorable a la tennista andorrana.
Amb l’eliminatòria empatada, el punt decisiu ha arribat en el partit de dobles. Judit Cartaña Alana i Vicky Jiménez han plantat cara a Ingrid Neel i Laura Rahnel, però han acabat cedint per un doble 6-4.
Malgrat la derrota, el capità Joan Jiménez ha fet una valoració positiva de la feina de l’equip. «La veritat és que els dos dies hem perdut 2-1. La Vicky ha guanyat els dos individuals molt bé i la Laura ha fet el que ha pogut perquè ens han tocat rivals dures. Els dobles se’ns han escapat per petits detalls i hem tingut opcions», ha explicat el tècnic andorrà.
Jiménez també ha destacat la competitivitat mostrada per l’equip durant tota la fase de grups: «La valoració és bona. Crec que hem competit. Tant la Judit com la Vicky han fet el millor que han pogut i, amb una mica més d’experiència jugant juntes, aquests partits poden caure del nostre costat».
Amb aquest resultat, Andorra disputarà aquest dissabte les semifinals de classificació davant Albània, amb l’objectiu de continuar lluitant per la setena plaça final del torneig.