Carla Mijares tanca altres cinc dies d’esquí a Les Deux Alpes

L’esquiadora del Principat, Carla Mijares, ha estat aquesta setmana entrenant novament a la neu a Les Deux Alpes (França). L’andorrana ha esquiat cinc dies i avui torna a casa. Aquesta estada s’emmarca en el treball de pretemporada que està duent a terme l’esportista. L’equip, amb Mijares i l’entrenador Pol Carreras, va arribar el passat diumenge a l’estació francesa i va esquiar a partir del dilluns, per a completar diverses sessions durant cinc dies.
Aquest mateix divendres torna a Andorra després d’una setmana amb entrenaments pautats que han transcorregut amb normalitat. Aquesta ha estat la segona estada de neu per a Mijares, les dues a Les Deux Alpes. La primera va ser del 29 de maig fins el 6 de juny.