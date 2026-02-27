La temporada de pesca s’iniciarà el 14 de març a l’estany d’Engolasters i a l’acotat sense mort del riu Gran Valira

Guillem Casal a la reunió de la Comissió de seguiment de la pesca (SFGA)
La Comissió de seguiment de la pesca ha celebrat aquest divendres al matí la sessió ordinària, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. En la trobada s’ha fet el balanç de la temporada de pesca de l’any 2025 i s’han consensuat i validat les directrius per a la nova temporada de pesca de l’any 2026, que seran publicades en la corresponent ordre ministerial al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

La temporada de pesca d’aquest any s’iniciarà el pròxim 14 de març amb l’obertura de l’acotat intensiu de l’estany d’Engolasters i de l’acotat sense mort del riu Gran Valira. L’obertura de la pesca a la resta de rius i als acotats de pesca en riu s’efectuarà el 4 d’abril. Així, s’estableix el 6 de juny com el dia d’inici de la temporada en els estanys, llacs i la resta d’acotats.

LlocRègim de pescaData d’oberturaData de tancament
Acotat de l’estany d’EngolastersAcotat intensiu  
Acotat del Gran Valira (al riu Gran Valira, de la confluència del Valira d’Orient i del Valira del Nord fins a la frontera i a la part baixa del riu d’Os fins al pont de la ITV)Acotat de pesca sense mort14/3/202615/11/2026
Rius i cursos d’aiguaLliure  
Tram del  riu Valira del Nord de la confluència del riu de Segudet fins a la passarel·la de l’Any de la PartPescadors menors de 14 anys  
Acotat de la Cortinada (al riu Valira del Nord, des del pont d’Arans fins al pont del Vilar)   
Acotat d’Encamp (al riu Valira d’Orient, de la confluència amb el riu Aixec fins al pont de FEDA) 4/4/2026 
Acotat d’Incles (al riu d’Incles, des del pont de la Baladosa fins al pont del Llarg)Acotat de pesca sense mort 11/10/2026
Acotat de Canillo (al riu Valira d’Orient, des del pont d’Aina fins al pont de la rotonda nord de Canillo)   
Acotat d’Erts (al riu d’Erts, des del barranc del Mamó fins a la confluència amb el riu d’Arinsal)   
Acotat de l’estany Primer dels Pessons (estany i afluents)   
Acotat del cercle dels Pessons (estanys, basses i rius, excepte el Primer)Acotat natural  
Llacs, estanys, basses i masses d’aiguaLliure  
Acotat de Tristaina (estany Segon, estany Tercer i els rius entre els tres estanys)Acotat intensiu  
Acotat de l’estany Primer de Tristaina 6/6/2026 
Acotat de l’estany del Mig de l’Angonella   
Acotat del segon estany de JuclàAcotat de pesca sense mort 1/11/2026
Acotat de l’estany del Mig d’Ensagents   
Acotat del parc natural de la Vall de Sorteny (riu de Sorteny d’aigües amunt del portell de Sorteny, riu de la Cebollera, riu de la Serrera, riu de l’Estanyó i estany de l’Estanyó)   
Llac del CubilSense mort  
Temporada de pesca de la granota roja (Rana temporaria)Llicència especial14/3/202611/10/2026



Es mantenen sense canvis per a la temporada de pesca de 2026, els escenaris de pesca, la longitud mínima i el nombre de peixos següents que, una vegada pescats, es poden conservar o transportar per pescador i dia:

LlocLongitud mínima del peixNombre de peixos
Riu Valira del Nord (de la confluència amb el riu d’Arinsal fins a la confluència amb el Gran Valira)30 cm8
Riu Valira d’Orient (de la confluència amb el riu del Forn fins a la confluència amb el Gran Valira)  
Tram del riu Valira del Nord de la confluència del riu de Segudet fins al pont d’Ordino20 cm2
Rius i estanys lliures, no sotmesos a règim especial20 cm8
Acotat intensiu de l’estany d’Engolasters
Acotat intensiu de Tristaina
Acotat del cercle dels Pessons23 cm4
Acotat de pesca sense mort de l’estany Primer de Tristaina  
Acotat sense mort del Gran Valira 0
Acotat sense mort de la CortinadaTots els peixos
Acotat sense mort d’Encamphan de ser
Acotat sense mort de Canilloretornats vius
Acotat sense mort de l’estany Primer dels Pessonsa l’aigua
Acotat sense mort d’Erts 
Sense mort del Llac del Cubil 
Acotat del parc natural de la Vall de Sorteny: 8 salmons de font                                  
Estany de l’Estanyó, riu de Sorteny d’aigües amunt del portell de Sorteny, riu de la Cebollera, riu de la Serrera, riu de l’Estanyó i altres riuets  
Acotat de pesca sense mort de l’estany del Mig de l’Angonella20 cm
Acotat sense mort d’Incles  
Acotat de pesca sense mort del segon estany de Juclà 0 truita
Acotat de pesca sense mort de l’estany del Mig d’Ensagents fario



Així mateix, els imports de les llicències de pesca, de les quotes de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP) i dels permisos d’acotat per a la temporada 2026 queden fixats com segueix:

Imports de les llicències i de les quotes de la FACIP (euros)Llicència FACIPTotal
 Andorrans i residents, menors de 10 anys0,000,000,00
 Andorrans i residents, menors de 14 anys0,000,000,00
 Andorrans i residents, menors de 18 anys0,000,000,00
 Andorrans i residents, menors de 65 anys32,0032,0064,00
LlicènciaAndorrans i residents, majors de 65 anys15,5015,5031,00
deAndorrans i residents, sense mort16,0016,0032,00
temporadaAndorrans i residents, Conava0,000,000,00
 Estrangers75,0075,00150,00
 Estrangers, sense mort35,0035,0070,00
 Llicència especial de la granota4,500,004,50
 Llicència turística diària20,0020,0040,00
 Llicència turística diària <14 anys7,507,5015,00
LlicènciaLlicència turística diària sense mort10,0010,0020,00
turísticaLlicència turística diària sense mort <14 anys5,005,0010,00
 Llicència turística de 3 dies35,0035,0070,00
 Llicència turística de 3 dies <14 anys15,0015,0030,00
 Llicència turística de 3 dies sense mort15,0015,0030,00
 Llicència turística de 3 dies sense mort <14 anys10,0010,0020,00



Atesos els nous sistemes digitals disponibles per al pescador per a poder justificar la seva identitat, es suprimeix l’obligatorietat de disposar del carnet de pescador. En aquest sentit, la llicència de pesca de temporada està correspon al rebut de pagament de la llicència de la temporada en curs, que és personal i intransferible. La tinença i el port de la llicència és obligatòria per a practicar la pesca tant per als pescadors andorrans, per als residents i per als no residents. Els pescadors poden renovar la llicència de pesca de la temporada mitjançant el pagament per e-Tràmits (www.e-tramits.ad), si disposen del Certificat Electrònic.

