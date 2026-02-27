Pirmin Estruga, 19è a l’eslàlom FIS de Zams

Aquest divendres, 27 de febrer, s’ha celebrat l’últim eslàlom FIS a Zams (Àustria), amb part de l’equip andorrà i amb l’esquiador Pirmin Estruga millor classificat en la 19a posició. Estruga ha finalitzat 19è amb un temps d’1.28.41, a 4.95 del guanyador de la prova, que ha estat l’austríac Dominik Raschner amb un crono d’1.23.46.
No ha pogut completar la segona mànega el també corredor del Principat, Max Black, després que a la primera acabés 42è, mentre que a la primera mànega quedava fora de l’eslàlom, Àlvar Calvo.