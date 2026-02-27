Reobertura de l’RN20, d’accés al Pas, el 9 de març

El Govern d’Andorra informa que les autoritats franceses han confirmat la reobertura de la carretera RN20, el dilluns, 9 de març, molt abans del previst inicialment. La infraestructura havia quedat totalment tallada arran de l’esllavissada produïda la matinada del 31 de gener, que va provocar el despreniment de grans volums de roca i va interrompre la circulació entre Ax-les-Thermes i Mérens-les-Vals, afectant l’accés a l’Hospitalet-près-l’Andorre i al Principat.
Segons la informació remesa per la Prefectura de l’Arieja i la Regió Occitània, s’ha estabilitzat el vessant afectat fent els treballs de purga necessaris i assegurant la zona inicial de l’esllavissada, cosa que permet la reobertura anticipada més de set setmanes abans del calendari inicial. Això ha estat possible gràcies a la mobilització immediata dels serveis tècnics francesos i a la intervenció coordinada d’equips especialitzats en estabilització de vessants.
Xavier Espot ha celebrat la reobertura anticipada de l’RN20 i ha agraït la coordinació i celeritat de les autoritats franceses, així com l’excel·lent comunicació mantinguda amb el Govern andorrà i els seus tècnics durant aquestes darreres setmanes.
La carretera RN20 reobrirà amb unes condicions afegides de seguretat: s’implanta un sistema de sensors per a detectar qualsevol moviment del bloc de 500 m³ i un semàfor de bloqueig automàtic que, en cas d’activació del sensor, aturarà instantàniament la circulació abans de la zona de risc. Aquest dispositiu és similar al que ja funciona en altres vies de muntanya franceses. El Govern fa una crida al seu compliment rigorós per a garantir la protecció dels usuaris.
Tenint en compte que les feines d’estabilització que s’han dut a terme, tot i fer possible la reobertura de la carretera RN20 en les mateixes condicions de seguretat existents abans de l’esllavissada, no han resolt definitivament la totalitat de la problemàtica, caldrà en els propers mesos fer estudis complementaris que poden conduir a haver de tornar a tancar la carretera. Un tancament que, si s’esdevé, es podrà fer en el moment de l’any en què tingui menys afectació per al Pas de la Casa i Andorra.