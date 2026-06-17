Un motorista resulta ferit en un sinistre entre tres vehicles a Andorra la Vella

A primera hora de la tarda d’aquest dimarts s’ha produït un accident de circulació a Andorra la Vella on s’han vist involucrats tres vehicles, els tres amb matrícula del Principat d’Andorra. Es tracta d’un turisme, una motocicleta i una furgoneta. Segons informa el servei de Policia, el conductor de la motocicleta, un home de 28 anys, ha resultat ferit en el sinistre de trànsit. El servei de l’ordre ha rebut l’avís alertant del succés a les 13:26 hores.
El Cos de Policia ha assenyalat que l’incident viari ha tingut lloc a l’altura del número 5 de l’avinguda Doctor Mitjavila, a Andorra la Vella.