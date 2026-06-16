La Seu torna a organitzar ‘IMAGINARI’, un ampli programa d’activitats infantils i familiars gratuïtes per a l’estiu

L’Àrea d’Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, amb la col·laboració de diversos serveis municipals, equipaments culturals i entitats del territori, ha presentat una nova edició d’IMAGINARI, el programa d’activitats educatives, culturals i lúdiques adreçat a infants i famílies per als mesos d’estiu. La iniciativa, que es durà a terme del 26 de juny al 20 d’agost de 2026, aposta fermament per un lleure educatiu, accessible i de qualitat. L’objectiu principal és fomentar la participació, la creativitat, el joc en família i la descoberta de la ciutat a través d’experiències vivencials adaptades a diferents franges d’edat.
Una programació variada i accessible
Totes les activitats del cartell d’enguany són completament gratuïtes i es desenvoluparan principalment en horari de tarda i vespre (entre les 17:00 h i les 22:00 h) en diversos espais públics i equipaments de la ciutat, com ara la plaça de les Monges, la Biblioteca Sant Agustí, el Parc del Valira, la sala Sant Domènec o l’Espai Ermengol, entre d’altres.
La graella d’actes combina propostes consolidades amb noves experiències dinamitzades per entitats locals i professionals del sector. Entre els blocs principals destaquen:
- Espectacles de gran format: Teatre amb els clàssics al parc (‘La visita de la vella dama’), dansa contemporània, sessions de màgia amb Ivan Fernández, i espectacles de circ com Street Sale o ‘La tendresa del riure’.
- Descoberta del patrimoni i jocs: Activitats com ‘Famílies al passat: El tresor del pati de les monges’ (visita teatralitzada al jaciment), el Joc de descoberta al centre històric de la Seu amb l’Espai Ermengol, o un joc d’orientació al Parc del Valira.
- Benestar i natura: Sessions de ioga en família a l’aire lliure i la caminada nocturna guiada ‘Experiència Lluna Plena’ de 4,5 km a càrrec de MeteoPirineus.
- Petita infància i tallers: L’Espai d’experimentació multisensorial (per a infants de 0 a 3 anys), el Laboratori de contes a càrrec del Refugi Kanalla o sessions d’art dinàmic al Museu Diocesà.
- Cultura popular i oci nocturn: Cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Elio (amb venda de crispetes a càrrec del CAU) i una nit de Bingo musical i sopar popular al carrer dels Canonges.
Inscripcions i places limitades
Des de l’organització es recorda que, tot i ser una programació gratuïta, moltes de les activitats compten amb places limitades per a garantir el bon desenvolupament de la proposta. Per a aquestes activitats, és imprescindible realitzar una inscripció prèvia a través del web oficial: https://agenda.laseu.cat/imaginari/. Només s’ha d’inscriure l’infant que realitzarà l’activitat.
Per a més informació sobre la graella completa de dates i horaris, o per a consultar possibles canvis o incidències d’última hora, es pot seguir el perfil oficial d’Instagram @infancia_laseu.