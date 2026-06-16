Andorra Telecom llança MultiSIM per a l’Apple Watch

Andorra Telecom incorpora el servei MultiSIM per a Apple Watch, una nova funcionalitat que permet mantenir la connexió des del rellotge intel·ligent, sense necessitat de tenir l’iPhone a prop. Gràcies a MultiSIM, les persones usuàries d’un Apple Watch GPS+Cellular poden fer i rebre trucades, comunicar-se amb iMessage, escoltar música en estríming, guiar-se amb l’app Mapes o accedir a diferents serveis de connectivitat directament des del rellotge, utilitzant el mateix número de telèfon que la seva línia de mòbil.
El servei està pensat especialment per a aquelles persones que practiquen esport, surten a caminar o simplement prefereixen deixar el telèfon a casa en determinats moments, sense renunciar a estar localitzables i connectades.
Per a activar el servei MultiSIM, que compta amb una promoció de llançament de sis mesos gratuïts, les persones interessades han de disposar d’un Apple Watch GPS+Cellular amb l’última actualització del sistema operatiu i es pot realitzar de manera senzilla des de l’aplicació Watch de l’iPhone.
Amb aquesta incorporació, Andorra Telecom amplia les possibilitats d’ús dels dispositius Apple Watch i ofereix una experiència més flexible, adaptada a un estil de vida cada vegada més mòbil.