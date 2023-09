La Seu, present a la Fira especial de l’Euskal Jaiak d’Ordizia

Gemma Tó, Joan Barrera, Adur Ezenarro i Maitane Álvarez (Aj. la Seu)

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, han visitat la localitat guipuscoana d’Ordizia, concretament la Fira especial de l’Euskal Jaiak (Festes Basques d’Ordizia) que inclou el concurs de formatges d’ovella Latxa o Carranzana, el qual enguany ha celebrat el seu 50è aniversari.

Joan Barrera i Gemma Tó han estat rebuts per l’alcalde d’Ordizia, Adur Ezenarro, i per la 1a tinent d’alcalde d’aquest ajuntament basc, Maitane Álvarez que els han fet d’amfitrions i els han acompanyat a presenciar aquest certamen, un dels que tenen més història de tot Euskadi. El primer premi d’aquest concurs amb DOC Idiazábal o Artai Gazta ha estat per Goiburu Ondarre basseria (Segura).

L’alcalde urgellenc i la regidora de Promoció Econòmica també han visitat el mercat d’Ordizia que se celebra cada setmana on, a més a més de trobar-hi formatges de DO Idiazábal, es caracteritza pel seus productes agroalimentaris frescos, de temporada i de proximitat com fruites, verdures i hortalisses, entre d’altres.