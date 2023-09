Aprovada la suspensió temporal de la inversió estrangera en immobles

Conxita Marsol, Xavier Espot i Jordi Jornada (Demòcrates)

El Consell General ha aprovat aquest dijous el Projecte de llei de suspensió transitòria de la inversió estrangera en immobles, amb els vots favorables de tot l’arc parlamentari a excepció del grup d’Andorra Endavant. La llei, tal com ha remarcat el president del Grup Parlamentari Demòcrata Jordi Jordana, permet començar “a traçar el camí de la revisió dels criteris d’inversió estrangera al sector immobiliari”, per a garantir el creixement equilibrat i sostenible del país i evitar distorsions al mercat vinculades amb l’especulació.

Més concretament, aquesta suspensió temporal serà “acotada en el temps” fins que entri en vigor una revisió de l’actual Llei d’inversió estrangera a fi de donar compliment al compromís electoral de Demòcrates: establir un gravamen sobre les inversions estrangeres al sector immobiliari i la compra d’habitatges de no residents, per a destinar a habitatge a preu assequible i a projectes de diversificació econòmica. A la vegada, com ha refermat Jordana, el debat ha d’anar més enllà, a través d’un treball del Govern i tot l’arc parlamentari per a fer una modificació més àmplia i “assenyada de la llei”, corregint les “ingerències i disfuncions, perquè la inversió estrangera segueixi funcionant i contribuint al creixement d’Andorra”.

El president del Grup Demòcrata ha recalcat que la suspensió temporal afecta les persones físiques estrangeres no residents i aquella efectuada en immobles per persones jurídiques andorranes amb participació estrangera en el seu capital social. Així mateix, també ha incidit que no afecta les operacions en immobles per les quals ja s’ha firmat un precontracte amb paga i senyal, amb anterioritat al 5 de setembre.

Jordana ha volgut deixar clar en la seva intervenció que en cap cas “som partidaris d’aturar de forma generalitzada la inversió estrangera en immobles”, afegint que, si així es fes, “repercutiria negativament en l’activitat econòmica i els sectors i llocs de treball que, directa i indirectament, en depenen”. És també per aquest motiu que ha demanat l’esforç de totes les parts perquè la suspensió s’allargui el mínim possible en el temps.