La Seu participa novament en l’Hora del Planeta, gest simbòlic contra el canvi climàtic

La Seu d’Urgell, se suma, una vegada més, a la campanya ‘L’Hora del Planeta’, apagant l’enllumenat de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, la Torre Solsona i l’edifici de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, aquest mateix dissabte, 28 de març, de les 20.30 a les 21.30 hores, amb el lema ‘Apaga el llum. Defensa el Planeta’.
A més,des de l’Ajuntament urgellenc s’anima a veïns i veïnes, organitzacions i empreses a unir-se a aquesta “per a construir un planeta més sostenible”. ‘L’Hora del Planeta’ vol mostrar que tot i que 60 minuts poden semblar insignificants, si s’uneixen milions de persones de tot el món, aquesta hora es converteix en milers d’hores d’acció per al planeta.
L’Hora del Planeta és una campanya de WWF que va començar el 2007, a Sidney, com un gest simbòlic de la lluita contra el canvi climàtic. Un gest que consisteix en apagar els llums d’edificis i monuments durant una hora.
Aquesta campanya de sensibilització a nivell mundial, a la que s’hi han adherit 7.000 ciutats d’arreu del món, vol mostrar la importància de la mobilització de tota la societat (ciutadans, empreses, ajuntaments, etc.) per a aconseguir lluitar contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.
20 anys de l’Hora del Planeta
Aquest any 2026, l’Hora del Planeta celebra la seva 20a edició i s’ha convertit en el major moviment global per la natura i el clima. L’acció col·lectiva impulsa acords, accelera les energies netes, protegeix ecosistema i recupera espècies.
En l’escenari actual, marcat per les onades de calor més intenses, sequeres prolongades, pluges torrencials i fenòmens extrems cada vegada més freqüents, cal que els ajuntaments que són qui estan a primera línia, qui gestionen el territori, els serveis i la planificació urbana, puguin convertir els compromisos climàtics en decisions concretes i visibles a favor de la defensa del Planeta.