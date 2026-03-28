La Seu acollirà el segon Congrés de Càmpings de Catalunya

La Federació Catalana de Càmpings (FCC) ultima els preparatius del segon Congrés de Càmpings de Catalunya, que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 d’abril, a la Seu d’Urgell. El gruix principal de ponències i debats es farà a l’Hotel el Castell de Ciutat. El lema d’enguany és “Natura per gaudir, seguretat per confiar. El futur dels càmpings catalans: seguretat intel·ligent, prevenció i protecció”. L’esdeveniment reunirà una àmplia representació del sector català, juntament amb professionals de la resta d’Europa, autoritats i una trentena d’empreses proveïdores de referència. En el marc del congrés es lliuraran, per primer cop a Catalunya, els premis internacionals ACSI Awards 2026, que atorga cada any aquesta entitat neerlandesa, un dels principals operadors europeus del sector del càmping.
El congrés servirà per a posar de relleu la col·laboració entre el Departament català d’Interior i Seguretat Pública i el sector del càmping en la millora contínua de la seguretat als establiments. De fet, s’hi espera la participació de la consellera Núria Parlon. El programa inclourà ponències i taules rodones amb experts, així com intervencions institucionals centrades en la col·laboració publicoprivada, l’adaptació als nous escenaris derivats del canvi climàtic, l’ús de radars meteorològics i protocols d’actuació, així com casos d’èxit en la gestió de riscos. També s’hi abordarà el paper de la intel·ligència artificial i la tecnologia aplicada a la seguretat, els càmpings sostenibles i la coordinació de la comunicació en situacions d’incidències.
Ponents dels àmbits d’emergències i medi ambient
Entre els ponents destacats hi ha Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya; Marc Castellnou, inspector cap del Grup de Reforç en Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers de la Generalitat; Sandra Ruiz, cap del Departament de Gestió de Riscos d’Inundació de l’Agència Catalana de l’Aigua; Sergio Delgado, subdirector general de programes de Protecció Civil; Jordi Martínez, inspector en cap de la Unitat Territorial 1 de la Regió d’Emergències de Lleida; Marc Vilahur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat; Teresa Guerrero, cap del Departament de Foment de la Recollida Selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya; i la periodista experta en comunicació de crisi, Patrícia Plaja (exportaveu del Govern català), a més de Mariona Salvatella, de l’Agència Catalana de Turisme. També hi participarà l’Associació de Ciberseguretat de Catalunya, a més d’empreses especialitzades com Septeo i Cinnia.
Catalunya, una de les principals destinacions europees de càmping
Amb una oferta de 352 càmpings i 267.545 places d’allotjament, Catalunya és una destinació campista de referència a escala europea. De fet, l’any passat va ser el millor pels càmpings catalans, amb 4.149.620 usuaris (+2,5% respecte al 2024) que van efectuar 21.198.148 pernoctacions (+4,5%), una xifra rècord. A més del turisme d’arreu de l’Estat, els càmpings catalans atrauen especialment visitants d’Alemanya, els Països Baixos, Gran Bretanya i França i contribueixen de forma decisiva a la desestacionalizació del turisme, gràcies als viatgers sèniors centreeuropeus.
El congrés, organitzat per la Federació Catalana de Càmpings, compta amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Turisme, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i Turisme de la Seu. Així mateix, té el suport de destacades empreses patrocinadores com Servicios Turísticos Heinze Latzke i ACSI. Aquestes companyies, referents en els seus respectius àmbits, aporten valor a l’esdeveniment a través de la seva experiència, coneixement i capacitat d’innovació.