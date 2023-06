La Seu obre la temporada de la piscina municipal

La piscina municipal de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

Aquest divendres, 16 de juny, la piscina municipal de la Seu d’Urgell obrirà les seves portes als banyistes per a iniciar la temporada d’estiu que enguany s’allargarà fins el dia 3 de setembre. Per a inaugurar l’inici de la temporada de bany 2023, el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu organitza per a aquest dia una jornada de portes obertes, és a dir, entrada gratuïta per a tothom.

La piscina municipal obrirà diàriament de deu del matí a vuit del vespre, tot i que l’horari de bany finalitzarà a dos quarts de vuit, hora a partir de la qual no es permetrà l’estada dins l’aigua. Val a dir que enguany la data d’obertura s’ha avançat una setmana respecte temporades anteriors en previsió de possibles episodis de calor, cada cop més habituals.

Per altra banda, i després de l’experiència del darrer estiu, la piscina municipal disposarà d’un espai específic per a nedar en les franges horàries de menor afluència d’usuaris. Així, s’habilitarà un carril reservat per a nedadors i nedadores de 10 a 11 hores i de 15 a 16 hores.

Un estiu més, aquest equipament aquàtic acollirà la ja tradicional jornada solidària 'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple', que enguany se celebrarà diumenge 9 de juliol.





Tarifes vigents

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell manté el preu de les diferents tarifes d’entrada a la piscina municipal. El cost de les diferents modalitats d’entrada és: