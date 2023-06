Handball School, al costat de les malalties minoritàries

Joves de Handball School lliurant un xec a la presidenta de l’AMMA (Handball School)

Handball School, ha anunciat la creació d’un equip solidari que participarà a l’Olympus Race, el proper 8 de juliol, a Canillo. Es tracta d’un desafiament de cursa d’obstacles, amb l’objectiu de recaptar fons per a l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA).

Edgar Serra, fundador de Handball School, ha expressat la seva motivació per a unir-se a aquesta causa

afirmant que “realitzar una cursa d’obstacles és una comparació que els afectats per malalties minoritàries afronten cada dia”. Amb aquesta participació, l’equip de Handball School busca sensibilitzar la societat sobre les dificultats i reptes que tenen les persones afectades per aquestes malalties.

La presidenta de l’AMMA, Mónica Lage, ha expressat el seu agraïment a l’equip de Handball School per la seva implicació en aquesta iniciativa i es mostra satisfeta que els afectats puguin participar per trams en aquesta experiència. La participació dels afectats a l’Olympus Race els brinda l’oportunitat de superar reptes personals i demostrar la seva fortalesa i determinació.

Durant l’acte de presentació de l’esdeveniment, Handball School ha fet entrega d’una primera donació de 1.050 euros, procedents dels patrocinadors que han recaptat els més joves i s’ha presentat la roba esportiva per a donar visibilitat a les malalties minoritàries. A més, durant l’acte de la cursa, es realitzarà un taller d’handbol i es vendran samarretes per a augmentar aquesta donació, ja que cada pas compta.

Handball School espera que la seva participació a l’Olympus Race i la col·laboració amb l’AMMA puguin generar consciència sobre les malalties minoritàries i proporcionar suport als afectats. L’entitat convida a tothom a unir-se a aquest esforç per a donar una major visibilitat i suport als qui lluiten contra aquestes malalties.





Sobre Handball School

Handball School és una associació sense ànim de lucre que te per objectiu promocionar l’esport, especialment l’handbol i generar sinèrgies amb els joves per a donar valor als seus actes personals i busca inculcar valors com el treball en equip, la disciplina i la superació personal. A més, Handball School està orgullosa de donar suport a causes socials i de participar en activitats solidàries per a marcar una diferència en l’esport.





Sobre l’Associació de Malal3es Minoritàries d’Andorra (AMMA)

L’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA) és una organització sense ànim de lucre dedicada a donar suport a les persones afectades per malalties minoritàries i a les seves famílies. L’AMMA treballa per a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones, fomentar la investigació mèdica i proporcionar suport emocional i social.