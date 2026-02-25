La Seu: La Biblioteca Sant Agustí acull l’exposició “Fotografia en moviment. L’estètica de l’estàtica”, de Ricard Lobo Sastre

A la Seu d’Urgell, la Biblioteca Sant Agustí es converteix durant un mes en l’escenari d’una proposta visual innovadora de la mà del fotògraf, Ricard Lobo Sastre. L’exposició, titulada “Fotografia en moviment. L’estètica de l’estàtica”, convida els visitants a explorar la paradoxa de capturar el dinamisme a través de l’objectiu. L’acte d’inauguració oficial tindrà lloc el proper divendres, 27 de febrer, a les 19.00 hores, a les instal·lacions de la biblioteca. La mostra es podrà visitar des d’aquesta data i fins al 31 de març.
La visió de l’autor: ‘L’estètica de l’estàtica’
Ricard Lobo Sastre presenta un recull de 30 fotografies que són el fruit d’anys de reflexió sobre l’essència de la imatge. Tot i que manté el seu concepte de captar l’instant, l’autor proposa un joc amb les geometries originades pel desplaçament, ja sigui de la càmera o del propi escenari.
Amb paraules del propi fotògraf: “Aquí la geometria es converteix en l’eix de la transformació formal, en l’evolució de la seqüència, el que anomeno ‘l’estètica de l’estàtica’”. Lobo defineix aquest treball com un camí oníric on el cromatisme té la funció de “vestir l’ànima de la imatge”, amb l’objectiu de transmetre nous sentiments visuals i sensorials a l’espectador.
La biblioteca com a motor cultural i social
La realització d’aquesta exposició s’emmarca en una estratègia per a potenciar la funció de les biblioteques públiques com a centres vius de creativitat i trobada comunitària.
La incorporació de la fotografia en aquests espais respon a diversos objectius clau:
• Llenguatge universal: La imatge permet explicar històries i despertar emocions sense barreres lingüístiques, facilitant l’accés a la cultura per a persones de totes les edats i procedències.
• Pensament crític: De la mateixa manera que els llibres, les fotografies conviden a reflexionar i a dialogar, ampliant les formes de lectura cap a les realitats visuals.
• Proximitat i talent local: Exhibir l’obra de creadors del territori reforça el sentiment de pertinença i dona visibilitat a artistes que sovint no accedeixen a sales d’art convencionals.
• Educació i dinamització: La mostra pot dialogar amb la literatura o la història, enriquint l’experiència dels usuaris i atraient nous públics, consolidant la biblioteca com un servei públic essencial on ‘passen coses’.
En definitiva, aquesta iniciativa és una manera coherent d’ampliar l’accés a la cultura i promoure el diàleg social en un espai obert, crític i participatiu.