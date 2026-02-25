El CCAU redueix un 38% el consum de gas gràcies a la xarxa de calor amb biomassa

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha obtingut uns resultats molt positius amb la posada en funcionament de la xarxa de calor amb biomassa executada en el marc del projecte Impulsa Energia, que aprofita la caldera de biomassa amb estella forestal instal·lada al CAP de la Seu d’Urgell, titularitat de l’Institut Català de la Salut, per a subministrar calefacció als edificis del Consell, del Centre de Serveis adjacent i al local del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), tots tres de titularitat comarcal.
L’anàlisi comparativa de les factures de gas corresponents als mesos de gener de 2025 i 2026 confirma una reducció significativa tant del consum energètic com de la despesa econòmica: el consum de gas s’ha reduït un 38,2 %, mentre que l’estalvi econòmic ha assolit un 52,6%. Aquestes xifres evidencien una millora substancial en termes d’eficiència energètica i sostenibilitat pressupostària.
L’activació d’aquesta xarxa de calor, fruit del conveni subscrit entre el Consell Comarcal i l’Institut Català de la Salut, ha permès substituir parcialment el consum de combustibles fòssils per energia renovable d’origen forestal, amb la consegüent reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Alhora, l’actuació contribueix a millorar la qualificació energètica dels edificis públics, optimitzar el rendiment del sistema de calefacció i generar un estalvi estructural per a l’administració local.
Aquest model de producció centralitzada amb biomassa es consolida com una solució energèticament més eficient i amb un nivell d’emissions notablement inferior als sistemes convencionals basats en combustibles fòssils.
Els resultats obtinguts consoliden l’aposta estratègica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a avançar cap a un model energètic més sostenible, resilient i alineat amb els objectius de descarbonització. L’estalvi registrat en un únic mes d’hivern evidencia l’impacte real i mesurable de la inversió realitzada, confirma el potencial del projecte i reforça la voluntat de continuar impulsant actuacions que integrin sostenibilitat ambiental i eficiència econòmica, esdevenint un referent per a futures iniciatives en l’àmbit de la transició energètica.