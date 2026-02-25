La Policia participa en una taula rodona sobre l’ús de pantalles i xarxes socials en la infància i l’adolescència

La Policia ha participat, aquest dimarts al vespre, en la taula rodona “Pantalles i xarxes socials: com protegim la nostra imatge i la dels nostres fills?” organitzada pel Comú de Sant Julià de Lòria. La iniciativa, que ha tingut lloc a la sala Sergi Mas, s’emmarca en el cicle ‘Parlem-ne’ que impulsa l’Àrea d’Infància i Joventut del Comú lauredià.
La xerrada ha reunit quatre experts en la matèria: l’agent major de policia del Grup de Delictes Tecnològics, Ferran Jordan; la cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, Jessica Obiols; la psiquiatra coordinadora clínica de l’Àrea infantojuvenil del servei de salut mental del SAAS, Maria Giró; i la directora executiva d’Unicef Andorra, Dàmaris Castellanos. Des de cadascun dels seus àmbits d’actuació, els especialistes han abordat l’ús de pantalles i xarxes socials en la infància i l’adolescència centrant-se en l’empremta digital, la privacitat, els riscos d’internet, i el paper educatiu i d’acompanyament de famílies i professionals en la utilització responsable de la tecnologia.
L’agent Jordan ha insistit en la necessitat que les famílies siguin conscients de la importància de protegir els menors i ha alertat de les conseqüències que pot tenir no fer-ho, entre les quals, el robatori de dades, fotografies i vídeos que poden acabar en mans de delinqüents sexuals; el risc de ser víctima d’aquests depredadors; l’enviament d’imatges íntimes; la suplantació; el ciberassetjament, i el consum i difusió de pornografia. És per tot plegat que els experts han incidit en com les pantalles poden afectar els menors, des de les conseqüències legals, personals i socials, que poden condicionar la seva vida, als problemes que ja s’estan detectant en el seu desenvolupament neurològic com retards en el llenguatge, falta d’atenció, alteració de la son i, fins i tot, traumes per haver-se exposat a continguts no apropiats.
La taula rodona també ha servit per a oferir una sèrie de consells i recomanacions que passen perquè les famílies limitin l’ús de les pantalles, s’informin i es formin en el funcionament de la tecnologia, acompanyin els menors i verifiquin la utilització que en fan, i canviïn d’hàbits per a donar exemple. En definitiva, una crida a la responsabilitat col·lectiva en la protecció dels infants i joves.