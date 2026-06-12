Tres detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia va detenir la matinada de dimarts un home de 59 anys amb una taxa d’1,99. Va ser un ciutadà qui va donar l’avís i, de seguida, la patrulla va localitzar i aturar el conductor, que circulava per la CG-2 fent ziga-zagues. Per altra banda, el mateix dia al matí, en un control de carretera a Andorra la Vella, es va arrestar el conductor d’una furgoneta amb un positiu d’alcoholèmia d’1,07.
Aquesta matinada de divendres, una altra conductora ha estat detinguda després de sotmetre’s a la prova d’alcoholimetria donant un resultat d’1,48. La patrulla l’ha aturat quan circulava amb el seu turisme sense dur l’enllumenat obligatori.