La Seu d’Urgell fa un sentit homenatge pòstum a Miquel Alet Torres

Aquest matí de divendres ha tingut lloc, a la Seu d’Urgell, un sentit homenatge pòstum a la figura de Miquel Alet Torres, psicòleg i psicopedagog de la ciutat, que va morir el passat mes de gener als 46 anys, a causa d’una malaltia. L’acte, que ha reunit professionals de tota la comunitat educativa i social de la Seu i comarca davant el Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) ‘La Xicoia’, on hi va col·laborar, ha comptat amb la participació de la tinent d’alcalde d’Acció Social de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, així com pel director d’aquest centre, Ferran Castellarnau, que han volgut posar de manifest la trajectòria professional i humana de Miquel Alet, així com el seu important llegat en l’atenció als infants i la psicologia infantil.
“Avui no només el recordem amb admiració, sinó amb agraïment. Perquè tots i totes les persones que el van tractar, que el van escoltar, que el van sentir a prop portem una llavor seva dins nostre. Una manera de veure el món i d’estimar la vida que ens ha deixat com a herència”, ha manifestat Christina Moreno. La tinent d’alcalde ha volgut remarcar respecte a aquesta acte de reconeixement a Miquel Alet que “avui, des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, des de l’àrea d’educació i en nom de tota la comunitat educativa i social, volem donar-li les gràcies”.
En aquest homenatge també hi han intervingut amics i amigues i companyes de professió del mateix Miquel Alet com Ramon Dolcet, Alícia Martí, Marta Sentenach i Sílvia Herce. Tots ells, juntament amb la seva família, han descobert una placa commemorativa al mateix edifici del CRAE ‘La Xicoia’ que a partir d’ara portarà el seu nom.