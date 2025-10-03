Exposició fotogràfica per a cloure les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat

La ciutadania i la mobilitat sostenible són les protagonistes de la nova exposició fotogràfica que ha impulsat el Govern, a través de la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, i que ha obert portes aquest divendres al museu BiciLab d’Andorra la Vella. Mitjançant una selecció de vint imatges, es recullen mirades personals i creatives sobre com la ciutadania es desplaça de la forma més eficient possible i com aquests petits gestos poden transformar l’entorn.
La iniciativa s’emmarca en els actes que ha impulsat el Govern per a commemorar la Setmana Europea de la Mobilitat, un esdeveniment clau arreu d’Europa que promou la reducció d’emissions, la millora de la qualitat de l’aire i la incorporació d’hàbits de mobilitat més saludables i respectuosos amb el medi ambient.
El secretari d’Estat, David Forné, ha agraït la implicació i participació de la ciutadania perquè la “mostra no seria possible sense la seva participació, de la mateixa manera que la mobilitat sostenible no seria una realitat sense els gestos quotidians que cada dia fa la població”. En aquest mateix sentit, ha recordat l’aposta decidida del Govern per al transport públic, que es gratuït per a tots els residents des de fa més de tres anys.
La inauguració també ha comptat amb la participació del cònsol major del comú d’Andorra la Vella, Sergi González, que ha afirmat que “aquesta exposició és un reflex de com la ciutadania pot implicar-se en projectes públics i, alhora, promoure hàbits més sostenibles i un entorn urbà més amable”.
El punt de partida de la mostra ha estat un concurs de fotografia que ha despertat una alta participació ciutadana, amb unes 60 fotos rebudes. Entre totes les propostes, s’han seleccionat vint imatges que reflecteixen amb força el concepte de sostenibilitat en relació amb la mobilitat. D’aquest conjunt, tres fotografies han estat reconegudes com a guanyadores del certamen. El primer premi s’ha endut un patinet elèctric, el segon un llibre digital i el tercer uns auriculars resistents a l’aigua.