Dia internacional de la salut mental: Anna Simonet, presenta l’exposició “Ofegant-me o aprenent a nedar”, a benefici d’ADJRA

Del 6 al 10 d’octubre (de dilluns a divendres vinent), l’artista EFFY (Anna Simonet) exposarà a Andorra la seva col·lecció d’obres d’art sota el títol “Ofegant-me o aprenent a nedar”, un recorregut pictòric i emocional que explora la lluita amb la salut mental a través de l’aigua com a fil conductor de les emocions. L’exposició tindrà lloc a Hive Five, Andorra la Vella, amb el suport de l’Associació de Joves en Risc d’Andorra (ADJRA), i mostrarà obres originals i reproduccions. Una part dels beneficis obtinguts de la venda es destinaran a l’ADJRA, donant suport a joves en situació de vulnerabilitat.
L’exposició clourà el 10 d’octubre, Dia internacional de la salut mental, una data simbòlica que posa de manifest la importància de cuidar el benestar emocional i trencar estigmes. L’ADJRA, entitat que centra gran part de la seva tasca en la prevenció i l’acompanyament en salut mental de joves en situació de vulnerabilitat, reforça amb aquesta iniciativa el seu compromís en la sensibilització i l’acció social.
En el marc de l’exposició, s’organitzen dos tallers gratuïts:
- Dimecres 8 d’octubre, 17h
- Dijous 9 d’octubre, 17h
Els tallers, sota el títol “La pell com a pinzell”, proposen un exercici de despullar-se emocionalment i transformar les inseguretats en una obra artística col·lectiva. Seran espais íntims i segurs, pensats per a connectar amb el propi cos i generar una mirada més amable i lliure de judicis.
Segons l’artista
“He volgut crear un espai on les emocions difícils puguin convertir-se en creativitat. L’art és una eina de sanació i de connexió, i espero que aquesta exposició sigui una oportunitat per a compartir i alliberar.”
Informació pràctica
Lloc: Hive Five, Av. Dr. Mitjavila 5, Andorra la Vella
Dates: del 6 al 10 d’octubre de 2025
Artista: EFFY (Anna Simonet)
Amb el suport d‘ADJRA (Associació de Joves en Risc d’Andorra) i HiveFive.