La Seu d’Urgell es dotarà d’una nova ordenança de civisme

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es dotarà d’una Ordenança Municipal de Civisme. El ple municipal ha aprovat aquesta setmana, per àmplia majoria (15 vots favorables), una moció presentada pel grup municipal de Junts en què es demana que el consistori disposi de les eines necessàries per a, entre d’altres coses, “perseguir conductes incíviques i antisocials”. A la mesura hi han donat suport, amb transaccions, l’equip de govern (Compromís) i ERC, mentre que la CUP hi ha votat en contra.
A l’exposició de motius, i tal com ja havia avançat abans del ple, el portaveu de Junts Jordi Fàbrega va justificar la moció perquè considera que hi ha hagut un “increment preocupant” d’episodis d’incivisme i vandalisme, o directament delictius. Fàbrega esmentava situacions com per exemple el fet que s’hagi retirat uns bancs per a seure al carrer de Josep Zulueta, perquè hi havia grups de gent que hi feien soroll a la nit i molestaven els veïns. Fàbrega va admetre que és “un tema complex i de difícil solució”, però que “cal posar-s’hi a treballar” per a aconseguir “una ciutat més segura i on s’hi estigui més tranquil”, com també perquè no empitjorin més els actuals problemes de convivència. La moció demana que la nova norma s’aprovi al primer semestre de 2026 i que es creï un grup específic per a fer-la efectiva.