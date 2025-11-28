La Generalitat incorpora dues noves expedicions a la línia d’autobús Barcelona – Puigcerdà

Des d’aquest divendres, 28 de novembre, s’incorporen dues noves expedicions al servei d’autobús que enllaça Barcelona amb Puigcerdà i Llívia, operat per Alsina Graells (ALSA). Concretament, s’afegeix una nova sortida directa de Barcelona a Puigcerdà els divendres a la tarda, i una altra expedició directa en sentit invers els diumenges a la tarda.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya impulsa aquesta ampliació per a millorar el servei i facilitar la mobilitat, especialment dels estudiants que es desplacen habitualment entre Barcelona i la Cerdanya. La mesura dona resposta a les necessitats detectades al territori —entre elles, les traslladades pel Consell Comarcal de la Cerdanya— en un moment en què el nombre de viatgers de la línia que enllaça Barcelona amb el Berguedà ha crescut un 15,6% durant el 2024. A més, les noves connexions directes permeten reduir el temps de trajecte i contribueixen a mitigar els efectes del tall de la línia R3 de Rodalies.
Millora de la mobilitat pública a través del Fons Climàtic
Amb la finalitat de potenciar la mobilitat pública entre la ciutadania, aquestes mesures de reforç se subvencionen a través del Fons Climàtic, amb una aportació anual d’uns 43.000 euros.
Mitjançant aquest instrument públic, la Generalitat de Catalunya destina el 50% dels ingressos de l’impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre les instal·lacions amb impacte ambiental a projectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic, com l’impuls del transport públic.