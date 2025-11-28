Andorra Turisme, convidada a participar al Mediterranean Tourism Forum de Malta

Andorra Turisme ha participat aquest divendres al Mediterranean Tourism Forum, a Malta, una trobada anual que reuneix a 1.500 professionals del turisme per a compartir estratègies i reflexions sobre el present i el futur del sector. En aquesta edició, titulada Mediterranean Sea: Sustainability, Experience, and AI, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, hi ha estat convidat amb la distinció especial de senador, una menció que destaca un grup de figures internacionals amb una trajectòria rellevant i capacitat d’inspirar bones pràctiques en l’àmbit del turisme.
Budzaku ha participat com a ponent a la masterclass New Markets and Emerging Trends – Attracting the Right Visitors, on ha presentat el cas d’Andorra, un país de 87.000 habitants que rep 9,6 milions de visitants anuals. La seva intervenció ha posat de manifest les tendències globals del sector i les estratègies nacionals per a desestacionalitzar el turisme i atraure un visitant prèmium, amb iniciatives que impulsen la visita en diferents moments de l’any per a garantir una experiència més fluida i de qualitat.
El director general ha destacat el paper creixent de la intel·ligència artificial en la planificació i promoció turística, especialment en la segmentació de públics i campanyes, l’optimització de l’oferta i la creació d’experiències personalitzades. També ha incidit en la importància d’adaptar la comunicació segons cada període de l’any per a identificar els moments de major potencial de creixement i, alhora, “reorientar el desig de l visitant cap a experiències diferenciades i ajustades a les seves motivacions”.
El Mediterranean Tourism Forum és una plataforma internacional de cooperació que des de fa una dècada reuneix representants institucionals, experts i professionals de més de trenta països. El fòrum promou un turisme més sostenible, innovador i cohesionat, i reconeix amb la figura dels senadors aquelles personalitats que, per la seva trajectòria, contribueixen a impulsar projectes compartits i a reforçar la visió mediterrània com a espai turístic de futur.