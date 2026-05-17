La Seu acollirà la jornada “Educació per a la llibertat”, amb Open Arms

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a través de les àrees de Solidaritat i Cooperació i d’Educació, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn, organitza el pròxim divendres, 22 de maig, una jornada de sensibilització sota el títol ‘Educació per a la llibertat’. L’acte comptarà amb la participació de membres de l’ONG Open Arms, amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania la realitat de les rutes migratòries i la crisi humanitària global.
“Aquesta iniciativa s’emmarca en la voluntat de l’Àrea de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu per a esdevenir un altaveu per a la denúncia de les desigualtats i un espai de reflexió sobre la tasca humanitària que l’ONG Open Arms realitza en diversos àmbits”, manifesta el regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas.
La jornada s’estructurarà en dues parts diferenciades. Durant el matí, es duran a terme dues sessions pedagògiques adreçades exclusivament a l’alumnat de la ciutat: una específica per als infants de 3r de primària i una altra per als joves de 1r d’ESO. Aquestes xerrades busquen fomentar entre els més joves una consciència crítica i el compromís amb els valors de la justícia global i els drets humans.
Com a tancament de la jornada, a les 20:00 hores, la sala Sant Domènec obrirà les seves portes per a una xerrada oberta al públic general. Les ponents seran Marta Teixidó Renau i Gemma Teixidó Renau, membres actives d’Open Arms, qui explicaran de primera mà la tasca de salvament a mar obert i el context geopolític actual.
Sobre la missió d’Open Arms
Des de la seva fundació, l’ONG ha aconseguit rescatar un total de 72.568 persones en situació de perill. Actualment, l’entitat manté un desplegament actiu en punts crítics del planeta com a la Mediterrània central i oriental, a l’Atlàntic (ruta canària), zones en conflicte (Ucraïna, Gaza i Pròxim Orient) i projectes a Cuba i l’Àfrica occidental.
Al respecte, Jordi Mas vol destacar la gran tasca que Open Arms porta a terme des de fa anys en la defensa dels drets humans i a favor de la justícia global.