“Com protegir la teva privadesa”, taller de l’IAD

L’Institut Andorrà de les Dones (IAD) organitza el taller Com protegir la teva privadesa, una sessió pràctica i divulgativa pensada per a ajudar a entendre millor els riscos digitals actuals i adquirir eines concretes per a protegir les dades personals en el dia a dia. Al llarg de la sessió es parlarà sobre com configurar adequadament la privacitat a les xarxes socials, gestionar de manera segura les contrasenyes i els accessos, detectar possibles fraus o riscos digitals i protegir millor la informació personal.
També es compartiran bones pràctiques per a navegar i comunicar-se amb més seguretat, així com consells útils per a mantenir el control de la identitat digital.
El taller tindrà lloc el dilluns, dia 1 de juny, de les 11:30 h a les 13:30 h, a l’Espai Andimesa (Carrer Prat de la Creu, 2. Andorra la Vella).
Les places són limitades, per això es recomana fer la inscripció amb antelació a través del següent enllaç: https://at-2026-taller-com-protegir-la-teva-privadesa.paperform.co/ o a través del codi QR del cartell.