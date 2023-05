La sala ‘la Cuina’ de la Seu inaugura l’exposició col·lectiva d’art i natura ‘Homo Pirenensis II’

Cartell de l’exposició “Homo Pirenensis II, a la Seu (Aj. la Seu)

Avui divendres, dia 5 de maig, s’inaugura, a les set de la tarda, l’exposició col·lectiva ‘Homo Pirenensis II’ a la sala ‘la Cuina’ del centre cultural Les Monges de la Seu d’Urgell. ‘Homo Pirenensis II’ (Home del Pirineu) és una exposició on hi han participat més de 500 persones, entre alumnes de centres educatius i persones usuàries de centres assistencials i entitats socials tant de la Seu d’Urgell com de la comarca.

L’exposició és una proposta artística i social de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb la complicitat dels Parcs Naturals del Cadí-Moixeró i de l’Alt Pirineu, i del Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.





‘Cau’

Aquesta mostra d’art i natura, amb el concepte ‘cau’ com a ítem principal, pretén fomentar el respecte pel medi, fomentar la creativitat dels participants i alhora el treball en grup. D’aquesta manera, l’exposició esdevé una activitat pedagògica que dona a conèixer i aprofundeix sobre l’entorn i, així, ser conscients que cal preservar-lo. La proposta deixa oberta la porta a diferents formes de creativitat.

Així, doncs, a ‘Homo Pirenensis II’ s’hi pot trobar dibuix, pintura, collage, escultura, com també fotografia, vídeo, i fins i tot, instal·lacions, escrits, entre altres disciplines artístiques.

‘Homo Pirenensis II’ es podrà visitar del 5 al 25 de maig, de dilluns a divendres de cinc de la tarda a vuit del vespre, i els dissabtes de deu del matí a dues del migdia. L’entrada és lliure.