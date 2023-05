8 idees per a crear un jardí ben maco en un pati petit

Crear un jardí en un espai ben petit (iStock)

Si tens un petit espai exterior a casa que vols convertir en un jardí o hort on tinguis les teves plantes o desitges que sigui un espai de relaxació, compartim algunes senzilles idees que pots posar en pràctica per a crear un bell jardí. Són fàcils i econòmiques!

1. Banc de fusta.

Guanyaràs un espai on relaxar-te, i, a més, el pots guarnir amb plantes o accessoris de tela.

2. Plantes penjants.

Si l’espai és petit, aprofita per a penjar algunes plantes del sostre i d’aquesta manera decorar, tenir el teu jardí i tenir també espai a terra per a posar més coses.

3. Fusta.

Aprofita els materials que tinguis a casa, com ara les fustes per a fer repeus amb plantes o prestatges per a petits tests.

4. Xarxa de plantes.

Col·loca una xarxa tipus paret d’on puguis penjar alguns tests. D’aquesta manera decores la teva paret i aprofites l’espai.

5. Jardineres

Com es tracta d’aprofitar els espais, i així no haver de comprar cadires, només cal que col·loquis alguns coixins per a asseure’t còmodament, i llest.

6. Plantes en el sostre.

Una altra manera de vestir el teu pati petit és col·locar plantes enfiladisses que van en el sostre i que pots alternar amb llums.

7. Gespa sintètica.

Pot ser bona idea si tens un balcó per a tenir un espai verd que et relaxi i et connecti amb la naturalesa.

8. Torretes.

Omplir el teu petit jardí de tests, és una gran manera de crear un espai màgic ple de naturalesa.





Per Mujerde10.com