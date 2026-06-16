La Policia organitza una formació sobre lluita contra el blanqueig, finançament del terrorisme i delinqüència organitzada

La Policia andorrana ha organitzat, aquest dimarts i dimecres, una formació amb especialistes del Regne Unit i la col·laboració del Consell Superior de la Justícia, la Fiscalia i la Batllia per a aprofundir en metodologies de lluita contra el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i la delinqüència organitzada. La formació, que té lloc a la seu de la Justícia, compta amb l’assistència d’una cinquantena de persones vinculades als àmbits policial, judicial, duaner i tributari amb l’objectiu d’intercanviar coneixements i experiències en cooperació internacional.
Entre els ponents, destaquen representants de primer nivell del Departament d’Hisenda i Duanes del Regne Unit, l’Agència Nacional britànica contra el Crim, el Servei de Fiscalia de la Corona britànica, l’Oficial d’Enllaç Policial Antiterrorista de l’Ambaixada Britànica i, per part d’Andorra, el fiscal adjunt Borja Aguado i la batlle Azahara Cascales.
La iniciativa, que ha estat possible gràcies a la col·laboració i les gestions de l’Ambaixada Britànica a Madrid, posa el focus en les diferents eines i maneres de procedir dels investigadors dels dos territoris per tal de conèixer de primera mà com es treballa per a combatre un tipus de delinqüència altament complexa, que no té fronteres i que exigeix una resposta coordinada.
Intercanvis com aquest ja fa uns anys que es duen a terme amb especialistes d’altres països com els Estats Units, Itàlia, França i Espanya i, en aquesta ocasió, s’ha pogut obrir també als experts del Regne Unit.
Per al Departament de Policia, la formació continuada és un element clau en la professionalització del Cos i l’especialització, en aquest cas, dels investigadors de la Unitat Economicofinancera, de la Unitat d’Investigació Criminal Tècnica, d’Antifrau i de l’Oficina de Cooperació Policial Internacional. Aquestes sessions, a més, són una oportunitat per a reforçar vincles professionals i per continuar avançant cap a un model policial encara més preparat per a afrontar els reptes comuns actuals i futurs.