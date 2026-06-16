Andorra Business posa a concurs 2 milions d’euros per a fomentar la innovació i atraure empreses d’alt valor afegit

Andorra Business ha presentat una nova convocatòria d’incentius dotada amb 2 milions d’euros destinada a impulsar projectes d’R+D i innovació, així com a atraure empreses d’alt valor afegit al país. Es tracta de la major quantitat posada fins ara a concurs públic a Andorra en aquest àmbit, amb l’objectiu de reforçar la diversificació econòmica i generar noves oportunitats vinculades al talent i l’ocupació qualificada.
La iniciativa s’emmarca dins el Pla Nacional d’Innovació i Diversificació Econòmica i respon a la voluntat del Govern d’Andorra i d’Andorra Business de continuar desplegant polítiques actives que permetin consolidar un model econòmic més innovador i preparat per als reptes de futur.
La convocatòria s’estructura en dues línies complementàries, dotades inicialment amb un milió d’euros cadascuna. La primera està destinada als incentius Andorra Business per a projectes d’R+D i innovació, amb la finalitat de donar suport a empreses que vulguin desenvolupar noves solucions, millorar processos, incorporar coneixement i generar impacte econòmic al país. La segona línia se centra en l’atracció d’empreses d’alt valor afegit, capaces d’aportar talent, inversió, activitat econòmica i noves oportunitats per al teixit productiu andorrà.
Durant la presentació, la ministra de Presidència, Economia, Empresa i Habitatge, i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, ha destacat que aquesta convocatòria representa “una de les accions més importants impulsades fins ara per l’entitat en l’àmbit de la innovació i la diversificació econòmica”. En aquest sentit, ha subratllat que “destinar 2 milions d’euros a aquests incentius és una xifra sense precedents al nostre país i demostra la voluntat del Govern d’Andorra i d’Andorra Business de passar de l’estratègia als fets, dotant el Pla Nacional d’Innovació de recursos concrets i ambiciosos”.
La ministra també ha remarcat que “aquesta aposta permetrà reforçar el teixit empresarial existent i, al mateix temps, captar nous projectes que contribueixin a la transformació econòmica d’Andorra”. Segons ha afirmat, “la innovació no és només una paraula bonica per a posar en un pla estratègic; és una eina real per a generar activitat, talent, ocupació qualificada i competitivitat internacional”.
En aquest sentit, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha explicat que “un dels elements destacats de la convocatòria és la seva flexibilitat pressupostària. Les dues línies d’ajut seran transferibles entre si, de manera que els recursos no esgotats en una línia podran reforçar l’altra, sempre que hi hagi projectes de qualitat que compleixin els requisits establerts. Aquest mecanisme ha de permetre garantir una gestió eficient dels fons públics i assegurar que el pressupost disponible tingui el màxim impacte possible”.
Entre els sectors prioritaris que podran optar als incentius hi figuren àmbits com la salut i el benestar, la biotecnologia, l’esport, la construcció sostenible, l’audiovisual i l’entreteniment digital, així com les tecnologies digitals. Tot i això, la convocatòria valorarà especialment el grau d’innovació, la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes, l’impacte al país, la creació d’ocupació de valor, la inversió generada i la capacitat de cooperació empresarial.
Els ajuts podran finançar diferents conceptes vinculats directament als projectes, com ara estudis de viabilitat, personal dedicat a R+D, equipaments i infraestructures, actius materials i immaterials, així com materials i altres despeses directament relacionades amb el desenvolupament de les iniciatives presentades.